Jak velký by udělaly kráter a kolik lidí by zabily? Aplikace simuluje dopad asteroidů na Zemi

making progress on an asteroid impact sim pic.twitter.com/boakCN7Qzl — Neal Agarwal (@nealagarwal) November 10, 2022

Důsledky, jaké by měl dopad asteroidu na povrch naší planety, simuluje aplikace Asteroid Launcher. Uživatelé si v ní mohou vyzkoušet shodit libovolně velký vesmírný kámen na jakékoliv místo na Zemi. Aplikace poté ukazuje, co všechno by dopad vesmírného tělesa znamenal, kolik lidí by zabil nebo co by nám a okolní přírodě způsobily doprovodné efekty takového dopadu, píše server Vice.