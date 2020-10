Do aukce pro sítě pátě generace se přihlásilo 7 společností. Polostátní ČEZ mezi nimi nakonec není

Frekvence pro sítě páté generace chce dražit sedm zájemců. Oznámil to Český telekomunikační úřad (ČTU). Není ovšem jasné, kdo všechno se přihlásil. EnergetickÝ podnik ČEZ, který účast zvažoval, ze soutěže nakonec vycouval. Dlouho plánovaná a několikrát odložená dražba ale i tak míří do závěrečné fáze. Na tuzemský trh by měla přitáhnout i novou konkurenci a zlevnit mobilní služby. Praha 20:06 1. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít ČEZ ESCO | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Telekomunikační úřad jména společností, které se do tendru přihlásily, nezveřejnil. V dřívějších aukcích přitom tyto informace poskytoval. Účast v aukci nepotvrdili ani velcí operátoři O2, T-Mobile a Vodafone.

Společnost Nordic Telecom, která se nikdy netajila plánem stát se čtvrtým operátorem, účast rovněž nechtěla komentovat. O přípravu aukce se v tomto a minulém roce zajímala také Sazka, ostravská Poda nebo rakouský operátor A1 Telekom Austria. Jestli se některá z těchto společností přihlásila, není jasné.

Podmínky pro ČEZ

Jisté ale je, že do aukce nejde polostátní ČEZ. „Možnost účastnit se aukce na operátora 5G jsme dlouho a detailně analyzovali. Nakonec jsme se rozhodli přihlášku do letošní aukce nepodat,“ řekl Radiožurnálu mluvčí ČEZ Ladislav Kříž.

Energetický podnik začal kolem aukce poprvé kroužit letos v květnu, kdy ČTÚ zaslal připomínky k druhému z návrhu dražby. Tehdy rovněž veřejně oznámil, že zvažuje účast v aukci s cílem stát se plnohodnotným čtvrtým operátorem.

Telekomunikační úřad dokonce přistoupil na několik připomínek, které ČEZ vznesl k pravidlům aukce. Do hry například vrátil pětinu frekvencí v pásmu 3,5 GHz, které předtím úřad z aukce vyškrtl a vyhradil je pro průmysl 4.0. Na popud ČEZ telekomunikační úřad také do aukčního řádu zapracoval možnost, aby se nováček, který nemá žádné frekvence, mohl z aukce stáhnout za relativně nízkou pokutu.

Začátek dražby

Samotná dražba by podle odhadu telekomunikačního úřadu mohla začít v listopadu. Narušit by ji neměl nouzový stav ani žaloby velkých operátorů, kteří se domáhali pozastavení aukce. Pravidla výběrového řízení jsou podle nich protiprávní a obsahují nedovolenou veřejnou podporu.

Městský soud v Praze sice většinu žalob zamítl, tzv. velká trojka se chce přesto soudit dál. Například společnost O2 chce podat další žalobu v pozdější fázi dražby.

„Žaloby byly odmítnuty pro svou předčasnost. Podáme je znovu. Argument soudu byl zjednodušeně řečeno, že se ještě nic nestalo,“ řekl Radiožurnálu generální ředitel O2 Jindřich Fremuth.

Podobný krok nevyloučil ani Vodafone. „Na nezákonnosti podmínek aukce se nic nemění. Rozhodnutí soudu bereme na vědomí, podáme proti němu kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu,“ uvedla mluvčí operátora Zuzana Holá.

Stížnost u Evropské komise

Paralelně k tomu si O2 na aukci stěžuje u Evropské komise. Na tu se obrátil také T-Mobile a jedná s ní Vodafone. Nejdůležitější výhrada se týká pravidel, podle kterých by nová konkurence získala přístup do jejich sítí.

Pokud velcí operátoři vydraží frekvence v pásmu 700 MHz, budou do nich muset pustit i společnosti, které mají frekvence z jiné dražby. Do té současné by se teoreticky nemusely ani přihlásit.

Telekomunikační úřad výhrady operátorů odmítá. Žádnou veřejnou podporu podle něj podmínky neobsahují.

Uzavřením přihlášek se dlouho připravovaná aukce přibližuje závěrečné fázi. ČTÚ ji přitom plánoval vyhlásit loni na podzim podle podmínek, které připravil bývalý šéf úřadu Jaromír Novák.

Ministerstvo průmyslu obchodu ale mělo výhrady a požadovalo zadání přepracovat. Novák úpravy odmítal, protože by podle něj nevedly ke vstupu silného čtvrtého operátora na český trh.

Novák kvůli neshodám s MPO nakonec letos v lednu rezignoval. Ve funkci ho nahradila současná předsedkyně Hana Továrková, která pravidla aukce předělala do současné podoby.