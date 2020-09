Šéfka telekomunikačního úřadu k žalobě kvůli 5G: Nikoho jsme nezvýhodnili, ani jsme nenarušili soutěž

Podle předsedkyně Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) Hany Továrkové by žaloby operátorů neměly ovlivnit průběh aukce kmitočtů. Postup úřadu hájí s tím, že při přípravě jednal transparentně a vyváženě. „Aukce je věc dobrovolná. Nikdo do ní nikoho nenutí. Tři operátoři akorát dokazují, že spektra mají dostatek,“ řekla Továrková Radiožurnálu. Konkrétní výhrady operátorů ale nechtěla komentovat. Praha 19:35 10. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předsedkyně Českého telekomunikačního úřadu Hana Továrková | Zdroj: Český telekomunikační úřad

Mobilní operátoři Vodafone a T-Mobile se s žalobou na ČTÚ kvůli aukci 5G frekvencí obrátili na Městský soud v Praze. Už v červenci si přitom u Evropské komise na zadání tendru stěžoval i třetí velký hráč na českém trhu - O2.

Podle firem jsou vyhlášené podmínky protiprávní. Vadí, že jim telekomunikační úřad nastavil nízký limit na vydražení kmitočtů, a pravidla, za kterých musí případné nové operátory pustit do svých sítí.

Všichni operátoři napadli vypsanou aukci kmitočtů pro 5G. Stěžují si na diskriminační podmínky Číst článek

Továrková uvedla, že úřad kvůli stížnosti O2 připravuje odpověď pro Evropskou komisi. Teprve potom komise podle podle ní rozhodne, zda stížnost připustí jako odůvodněnou.

„Aby bylo možno naplnit nedovolenou veřejnou podporu, musíte někoho zvýhodnit, musíte někomu dodat finanční prostředky, musíte narušit hospodářskou soutěž. Tyto předpoklady splněny nejsou,“ dodala pro Radiožurnál s tím, že reakce by do Bruselu měla odejít zřejmě do konce měsíce.

Telekomunikační úřad vyhlásil aukci 5G kmitočtů. ‚Nerespektuje regulační pravidla,‘ ohradil se Vodafone Číst článek

Stejná pravidla

O2 rozporovala mimo jiné to, že přístup do sítí stávajících operátorů by měly získat i subjekty, které už vydražily frekvence v pásmu 3,7 GHz v roce 2017. To firma považuje za retroaktivní postup.

Továrková ale odmítá, že by tím úřad dodatečně zhodnotil vydražené kmitočty. „Sama komise už k tomuto pásmu vydala stanoviska, ve kterých říká, že se k němu má přistupovat jednotně.“ namítla s poukazem na to, že pro zmíněné pásmo by měla platit stejná pravidla jako pro pásmo 3,5 GHz, které se bude soutěžit v 5G aukci.

Aukci 5G frekvencí, která by měla na trh přilákat i nové operátory, vyhlásil stát začátkem srpna po zhruba ročním odkladu. Český telekomunikační úřad totiž zadání tendru třikrát přepracoval. Zájemci se můžou hlásit do konce září.