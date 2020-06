Austrálii zasáhl kybernetický útok. Musí jít o Čínu, shodují se odborníci, Peking obvinění odmítá

Australská vláda a další instituce i podniky se v pátek staly terčem rozsáhlého kybernetického útoku vedeného z nejmenovaného státu, řekl premiér Scott Morrison. Podle vládních zdrojů agentury Reuters připisují australští představitelé útok s největší pravděpodobností Číně, Canberra však oficiálně viníka neupřesnila a Peking podezření odmítá. Canberra 21:04 19. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Australský premiér Scott Morrison | Foto: Carlo Allegri | Zdroj: Reuters

„Na australské organizace v současné době působí sofistikovaný státní hráč,“ sdělil Morrison podle agentury AFP na tiskové konferenci. Dodal, že útok hackerů na počítačové sítě zasáhl „australské organizace v různých sektorech na všech úrovních“ vlády a správy, ekonomiky, politických organizací, zdravotnictví, poskytovatelů základních služeb a provozovatelů klíčové infrastruktury.

„Víme, že je to vyspělý státní hráč vzhledem k rozsahu a povaze cílů, na které se zaměřil,“ řekl Morrison.

Hrozba je podle premiéra ustavičná, ale četnost útoků hackerů se „během mnoha měsíců“ zvýšila. „Jsou to akce státního hráče s význačnými schopnostmi. Není mnoho států s takovými schopnostmi,“ poznamenal podle agentury AP. Austrálie však přímo neuvede, která země je za to zodpovědná, dodal.

Čína podezření odmítá

Hlavním podezřelým je však podle Morrisonova kabinetu Čína, uvedla agentura Reuters s odvoláním na vládní zdroje. „Jsme do vysoké míry přesvědčeni, že za útokem stojí Čína,“ uvedl jeden ze zdrojů, který si přál zůstat v anonymitě. Australské tajné služby upozornily na podobnosti mezi nedávnými útoky a kyberútokem na australský parlament a tři největší tamní strany v březnu 2019. Ten podle zjištění Reuters Austrálie připisovala Číně, ačkoliv ani v tomto případě Canberra nikdy veřejně neupřesnila, odkud útok přišel. Čína tehdy popřela, že by s incidentem měla co do činění.

Austrálie, která je spojencem USA, vyostřila vztahy se svým největším obchodním partnerem tím, že usilovala o mezinárodní vyšetření původu koronaviru a toho, jakým způsobem se rozšířil. První případ nákazy člověka se objevil v čínském městě Wu-chan koncem loňského roku.

Bezpečnostní odborník z univerzity v australském Melbourne Greg Barton se domnívá, že útok vyprovokovaly právě zhoršující se vztahy mezi Čínou a Austrálií. „Není pochyb, že jde o Čínu,“ citovala AP odborníka, podle kterého „může jít o připomínku (australské) zranitelnosti“. Tím, že útok přišel z Číny, si je jist i Peter Jennings, výkonný ředitel australské organizace založené vládou Australian Strategic Policy Institute, která se zaměřuje na bezpečnostní problémy. „Jsem zcela přesvědčen o tom, že za útokem stojí Čína,“ sdělil agentuře AP Jennings. Podle něj má také Čína jako jediná potřebnou kapacitu na to, aby mohla útok podobného rozsahu provést.

Čína však toto podezření odmítá. Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Čao Li-ťien v pátek uvedl, že obvinění ze strany výše zmíněné australské organizace jsou „nepodložené nesmysly“. Čína podle ministerstva zahraničí naopak proti všem typům kybernetických útoků vystupuje a brání jim.