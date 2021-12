Bez strojvedoucího, jen s kamerami a senzory. Experti v Česku zkouší autonomní vlak

„Je to pro nás všechny historické nebo průlomové, že na české koleje vyjíždí – i když ve zkušebním provozu a na vyloučené části trati – vlak, ve kterém nevidíte strojvedoucího,“ říká Zdeněk Chrdle, generální ředitel AŽD.

Vlak zastavil dle programu na kraji peronu. Autonomní vlak má různé kamery a senzory, které jsou napojené na umělou inteligenci. Ta má nasnímanou celou trať a dokáže za jízdy vyhodnocovat, co se děje před vlakem.

„Kdyby tam třeba přecházel nějaký neukázněný cestující, tak vlak, i když má pokyn, tak se nerozjede. Pokud cestující do jedné minuty odejde, tak se vlak automaticky rozjede. Pokud do minuty překážka nezmizí, tak vlak zavolá dispečera a požádá, aby rozhodl, co dál,“ popisuje Chrdle.

Strojvůdce Vladimír Vanický řídil vlaky padesát let, teď stojí mimo svou kabinu a jen přihlíží. „Jsem tady, kdybych náhodou musel zasáhnout,“ vysvětluje.

Celý systém vývojáři přesunou na jinou lokální trať. Na Švestkovou dráhu by se mohly autonomní vlaky vrátit za tři roky. Podle společnosti AŽD by měly jednou sloužit například na malých lokálních tratích. Aby to bylo možné, bude potřeba změna legislativy.

