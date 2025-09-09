Bankovní identita, Moje ID nebo mobilní klíč e-governmentu. Totožnost mohou lidí prokázat online
Identitu lidí je dnes možné prokázat nejenom fyzicky, ale také online. Pro přihlášení k internetovým službám úřadů, ale i v některých případech soukromých společností, je možné využít několik nástrojů, které jsou zdarma. Třeba bankovní identitu už někdy v Česku využilo pět milionů lidí. Ve druhém díle seriálu Česko online se proto podíváme, jaké digitální identity v Česku existují a co všechno je s nimi možné dělat.
„Vidím nepřihlášenou část Portálu občana, stisknu tlačítko přihlásit. Nejvíc používám mobilní klíč e-governmentu, vyberu ho a systém zobrazí QR kód. Vezmu mobilní telefon, v aplikaci mobilní klíč zadám otisk prstu a vyfotím QR kód,“ přibližuje postup pro Radiožurnál Petr Kuchař, zástupce ředitele Digitální informační agentury.
„Celkově se v tuto chvíli týká elektronická identita více než sedmi milionů občanů. Z nich už to vyzkoušelo více než 4,4 milionu,“ doplňuje.
Přímo mobilní klíč e-governmentu, kterým se lidé dostanou k digitálním službám státu, používá skoro milion lidí.
Nejvíc uživatelů má ale bankovní identitu. K jejímu založení potřebují lidé pouze internetové bankovnictví. A je možné ji využít také třeba u pojišťoven nebo telefonních operátorů.
Podle výkonného ředitele společnosti Bankovní identita Marka Růžičky zůstávají údaje o lidech uvnitř systémů banky.
„Když banka ztotožní tu osobu, řekne: ‚Ano, je to on‘, tak se souhlasem ztotožněného posílá tomu poskytovateli služeb identifikační údaje toho člověka – jméno, příjmení, datum narození, číslo občanky a tak dále,“ vyjmenovává.
Tomáš Znamenáček, digitální expert organizace Česko digital, která se zaměřuje na digitalizaci státní správy a neziskového sektoru, ale upozorňuje, že v přesměrování z portálu banky na jiné weby jsou i bezpečnostní rizika.
„Pokud si lidé moc zvyknou, že ten proces je takový složitý, tak v něm začnou tak trochu klikat na vše, co jim přijde pod ruku a to potom není dobrá zpráva pro bezpečnost,“ domnívá se.
Moje ID v Evropě
Další formou digitální identity je Moje ID, které vyvinulo sdružení CZ.NIC. Podle technického partnera sdružení Jaromíra Talíře používá Moje ID alespoň jednou ročně zhruba 250 tisíc uživatelů, tedy lidí i firem. Tuto identitu je podle Talíře možné využít i v zahraničí.
„Jelikož jsme ten systém notifikovali, tak v tuto chvíli prakticky ve všech státech Evropy, kde by člověk chtěl vyplňovat daňové přihlášení nebo komunikovat se sociálkou, tak může použít Moje ID,“ podotýká.
Přístup k zahraničním službám bude umožňovat i evropská peněženka digitální identity. Členské státy Evropské unie ji musejí zpřístupnit do konce příštího roku.