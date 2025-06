BBC hrozí právními kroky proti start-upu Perplexity. Obviňuje ho ze zneužití obsahu pro trénování AI

Britská veřejnoprávní vysílací společnost BBC hrozí právními kroky proti start-upu Perplexity, který provozuje stejnojmenný vyhledávač založený na umělé inteligenci (AI). Stanice tvrdí, že má důkazy, podle kterých Perplexity svůj model trénuje pomocí jejího obsahu. Uvedl to v pátek list Financial Times (FT), který nahlédl do dopisu odeslaného šéfovi start-upu Aravindovi Srinivasovi.

