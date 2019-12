Úspěch českých a slovenských vývojářů. Za Beat Saber si z Los Angeles odvezli herního Oscara

Nejlepší hra pro virtuální realitu. Tímto titulem se nově může pyšnit hra Beat Saber z dílny českého studia Beat Games. Její vývojáři uspěli při udělování mezinárodních cen The Game Awards, které jsou považovány za ekvivalent filmových Oscarů. Los Angeles 13:19 14. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Titul Beat Saber byl na stejné ocenění nominován již před rokem, ovšem cenu v kategorii her pro virtuální realitu získal až letos. Velký podíl na opětovné nominaci nesou kromě neslábnoucí popularity i stále rostoucí prodeje. Hra zůstává ve své kategorii globálně nejprodávanější.

Hrou roku je Beat Saber od Beat Games. Vloni vzrostl obrat tuzemského herního průmyslu na tři miliardy Číst článek

Hráči po nasazení brýlí a sluchátek pro virtuální realitu dostanou do rukou modrý a červený světelný meč. Do rytmu hudby se pak musí trefovat do barevných kostek. Jak informoval magazín Forbes, během předávání cen bylo oznámeno i vydání nového obsahu. Kromě možnosti hrát v 360stupňových úrovních se ve hře objeví nově i hudba od americké punkrockové skupiny Green Day.

Odkoupení Facebookem

Herní studio Beat Games, které za vývojem hry stojí, vybudovali v Praze dva Slováci a Čech - Ján Ilavský, Vladimír Hrinčár a Jaroslav Beck. Jejich hra si získala fanoušky po celém světě a objevila se dokonce v segmentu známé americké talk show The Tonight Show, kde si ji vyzkoušel moderátor Jimmy Fallon s herečkou Brie Larsonovou.

Letos v dubnu získal Beat Saber ocenění i pro nejlepší českou hru roku 2018. Úspěch vyvrcholil v listopadu, kdy české herní studio koupila americká firma Oculus Studios patřící do impéria společnosti Facebook.

Anketu The Game Awards, kterou od roku 2014 organizuje podnikatel Geoffem Keighley, oceňuje vývojáře počítačových her a herní studia nejen za finální výtvory v různých žánrech, ale stejně jako ve světě filmů oceňují i aspekty jako umělecká zpracování, hudbu, příběhy i související herecké výkony. Během let získalo vyhlašování The Game Awards na prestiži a staly se pro herní svět jednou z nejočekávanějších událostí roku.