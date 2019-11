Facebook koupil české herní studio, které vyvinulo úspěšnou hru Beat Saber

Úspěšná hra pro virtuální realitu Beat Saber, ve které do rytmu hudby používáte světelné meče, mění majitele. České herní studio Beat Games, které ji vytvořilo, totiž kupuje americká firma Oculus Studios, jež patří do impéria společnosti Facebook v čele s Markem Zuckerbergem. Detaily obchodu ani jedna strana nezveřejnila. Video Praha 7:54 27. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Úspěchy Beat Games jsou už nyní působivé, ale Facebook a tým studia Beat Games ví, že se toho dá na poli virtuální reality, her a hudby udělat ještě mnohem více,“ uvedl Mike Verdu, zástupce americké firmy Oculus Studios.

Beat Saber patří k nejúspěšnějším hrám pro virtuální realitu. Letos v dubnu získal cenu za nejlepší českou hru roku 2018. Ve svém segmentu nejprodávanější hrou na světě.

Hráči po nasazení brýlí a sluchátek pro virtuální realitu dostanou do rukou modrý a červený světelný meč. Do rytmu hudby se pak musí trefovat do barevných kostek.

Nejúspěšnější videa na serveru YouTube, na kterých je vidět, jak lidé hru hrají, mají přes jedenáct milionů zhlédnutí, což je více než lidí v celém Česku. Herní studio Beat Games vytvořili v Praze dva Slováci a jeden Čech - Ján Ilavský, Vladimír Hrinčár a Jaroslav Beck.

„S nadšením oznamujeme, že se připojujeme ke studiu Oculus jako nezávisle řízené studio v Praze! Je to pro nás velký krok a nemůžeme se dočkat, až posuneme virtuální realitu společně ještě dál,“ uvedli na twitteru zástupci studia Beat Games.

Vznik Beat Saber

Ilavský pochází stejně jako Hrinčár ze slovenského Popradu, kde spolu chodili na základní školu. A pak spolu v Praze studovali Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy. Později založili firmu a začali vyvíjet počítačové hry.

Hra přitom málem nevznikla, protože oba původně usoudili, že nemá potenciál. „Kamarádi nás přesvědčili, že bychom v tom měli pokračovat,“ popisoval v červnu pro pořad 168 hodin České televize Ilavský.

Beck, který pochází ze Strakonic, původně skládal hudbu pro filmové upoutávky. Pak ale na sociální síti zahlédl ukázku hry Beat Saber.

„Poznal jsem, že je to něco, co já sám bych si chtěl další den zahrát,“ vzpomínal. Vrátil se proto do Česka, aby rozšířil tým Beat Games. A později ke hře složil hudbu.

Hra se na konci dubna dokonce objevila v americkém pořadu The Tonight Show, kde si ji zahrál sám moderátor Jimmy Fallon. A kromě něj i oscarová herečka Brie Larsonová, která je známá jako Captain Marvel z filmové série Avengers.