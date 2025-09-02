Bezpečnost nebo ochrana osobních údajů. ‚Riziko pádu dronu je tady vždy,‘ upozorňuje Michalík
Od tohoto týdne platí nová pravidla pro létání s drony nad Českem. Počet registrovaných provozovatelů a registrovaných pilotů u nás je přes 80 000. Jaká rizika létaní s drony představují? „Ta uživatelská přívětivost, to, že lidé často podceňují rizika – pochopitelně přibývá různých incidentů a my to potom musíme řešit,“ říká v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu vedoucí oddělení bezpilotních systémů Úřadu pro civilní letectví Tomáš Michalík.
Jak velké riziko drony v Česku v současné době znamenají?
Riziko vidím v několika rovinách, jednak je to samozřejmě riziko bezpečnosti, to znamená, že vám může dron spadnout na hlavu. Druhá rovina je rovina ochrany osobních údajů.
„Musíme počítat, že s nějakou pravděpodobností každý letoun dřív nebo později spadne,“ upozorňuje vedoucí oddělení bezpilotních systémů Úřadu pro civilní letectví Tomáš Michalík
Potom to samozřejmě může být riziko spojené opravdu s kriminální činností, to znamená využití dronů pro transport nějakých třeba materiálů do vězení a podobně.
Co z toho považujete za největší riziko v současnosti?
Z hlediska svojí působnosti asi to riziko bezpečnostní, to znamená, jak došlo k evoluci dronů, tak se k nim dostávají i lidé, kteří nemají letecké povědomí.
Jsou to lidé, kteří nemají třeba ani žádnou modelářskou minulost. Ta uživatelská přívětivost, to, že lidé často podceňují rizika – pochopitelně přibývá událostí, různých incidentů a my to potom musíme řešit.
Řešíte často pády dronů, nebo díky nejrůznějším senzorům jsou současné drony tak bezpečné, že v podstatě riziko havárie a pádu je minimální?
Riziko havárie pádu je tady vždycky – minimálně do té doby, než ve velké většině případů drony budou certifikované, to znamená, projdou klasickým procesem jako každé letadlo – i to ultralehké, i Boeing. Dosud to tak není.
Musíme počítat, že s nějakou pravděpodobností každé to letadlo dřív nebo později spadne. Tomu je také uzpůsobena ta legislativa, respektive pravidla provozu.
DroneMap
Od 1. září se v Česku změnila pravidla pro provoz bezpilotních letadel v zeměpisných zónách. Co to prakticky znamená, co se od tohoto týdne změnilo?
My jsme tou změnou sledovali dva hlavní cíle. Jednak zpřehlednit legislativu, která byla pro uživatele, aspoň jak máme zpětnou vazbu, dost nepřehledná. To znamená, oni by se na jednom místě měli od 1. září dozvědět všechny relevantní údaje o tom, kde mohou létat a za jakých podmínek, což se dozví v nástroji DroneMap.
Znamená to pro ně také výrazné legislativní ulehčení. Ve spoustě zeměpisných zón už nebude nutné zajistit si souhlas Úřadu pro civilní letectví, ale bude tam pouze souhlas správce jednotlivé zeměpisné zóny.
To znamená, říkáte, že je nová mapa DroneMap. Pokud chci někde létat s dronem, stačí se podívat na tu mapu a veškerá omezení, za jakých okolností tam smím lítat, tam najdu na tom jednom místě?
Přesně tak.
Pokuta za porušení pravidel
Když se na to podíváme z pohledu někoho, kdo má například dům nebo pozemek, najednou se mu nad hlavou a nad tímto pozemkem objeví cizí dron, což se danému člověku samozřejmě nemusí líbit. Co by měl v takové situaci dělat? Má zavolat policii nebo váš úřad?
Především policii, protože opravdu nemáme možnosti, abychom okamžitě vyslali do terénu nějaké pracovníky a řešili to. Tohle je skutečně v kompetenci policie, která by měla přijet, případně toho operátora dronu dohledat. Pokud je tam podezření na spáchání přestupku, tak to s ním dále řešit, případně nám případ postoupit.
Za jakých okolností musím strpět, že někdo s dronem přeletí přes můj pozemek?
To záleží na tom, co na tom pozemku je. To znamená, pokud je to nějaká polnost, tak to strpět musíte, protože vzdušný prostor nad pozemkem není váš. Ten patří všem, to je společný vzdušný prostor. Pokud přelétá nad vámi, tak už to pochopitelně strpět nemusíte a měl byste to řešit tak, jak jsem o tom hovořil.
Ale to je tedy problém, pokud já tam budu přítomen. Pokud budu u sousedů a někdo poletí přes můj pozemek, tak pokud to bude v té mapě, tak smí?
Ano.
Jaký trest může pilotovi hrozit, pokud by porušil pravidla?
Pochopitelně záleží, jaká je míra provinění, jestli to není například už recidiva (opakování trestného činu) a podobně. Standardním trestem je uložení pokuty ve výši 10 000 korun. Pokud tam jsou nějaké polehčující okolnosti, třebaže to byl mladistvý, anebo ve věku blízko mladistvého, může to být třeba jenom napomenutí.
Je Úřadu pro civilní letectví schopný v reálném čase zaznamenávat, kde a kdy létají v Česku drony? Pro jaké typy dronů platí jaká pravidla? A jaké ochranné prostředky proti dronům mohou lidé používat? Poslechněte si celý díl pořadu Dvacet minut Radiožurnálu ze záznamu v úvodu článku.