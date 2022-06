Roaming bude bezplatný dalších deset let, rozhodla Evropská komise. Přidala také pravidla o internetu

Zákazníci evropských telekomunikačních operátorů budou moci dalších deset let volat, posílat textové zprávy a připojit se k internetu ve všech zemích Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru za stejné ceny jako doma. V tiskové zprávě to ve čtvrtek uvedla Evropská komise, která tak prodloužila bezplatný roaming do roku 2032.

