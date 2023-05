Nedožerky od zvířat i obyčejný hnůj. Jihlava zkouší nový pohon pro autobusy, budou jezdit na biometan

Autobusy jihlavské městské dopravy začnou už brzy jezdit na bio CNG. Plnohodnotnou náhražku zemního plynu tam nebude nutné dopravovat přes půl světa, ale jen z asi dvacet kilometrů vzdáleného Herálce. Vyrábět se bude z organických zbytků na tamní farmě. Přeneseně tak budou autobusy jezdit na nedožerky od zvířat, senáž nebo obyčejný hnůj. Jihlava 22:37 28. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Spotřebu autobusů městské dopravy v krajském městě by herálecký plyn mohl pokrýt z pětašedesáti až sta procent (ilustrační foto) | Foto: Milan Soldán | Zdroj: Český rozhlas

Senáž, nedožerky od zvířat, zbytky z jablek a hnůj. I z toho se budou vyrábět pohonné hmoty pro jihlavskou městskou hromadnou dopravu.

„My jsme bioplyn doteď využívali na výrobu elektrické energie a tepla na kogenerační jednotce,“ vysvětluje expert na energetiku a člen místního zemědělského družstva Ondřej Malinovský.

„Rozhodli jsme se část tohoto bioplynu odklonit směrem k technologii čištění a stlačení na bio CNG,“ dodává. Zjednodušeně řečeno tak z bioplynu vyrobí něco jako zemní plyn.

„Biometan je vyčištěn technologií membránové separace... Ta se dá popsat jako silná trubice, ve které je spousta malých trubiček,“ pokračuje Malinovský.

„Plyn je pak v několika stupních vyčištěn tak, aby to, co odchází směrem ke stlačovacímu kompresoru, mělo nejméně 90 procent metanu,“ dodává s tím, že jeho tým plyn po stlačení doveze do jihlavského dopravního podniku.

„Takže autobusy pouze přijedou, natankují normálně, jako tankovaly doposavad zemní plyn a budou na to jezdit," uzavírá Malinovský.

Bio zemní plyn začnou v Herálci vyrábět 1. července. Jihlavský dopravní podnik ho potom začne testovat. Spotřebu autobusů městské dopravy v krajském městě by herálecký plyn mohl pokrýt z pětašedesáti až sta procent.