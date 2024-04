Bitevní roboti jsou sice přesní, ale usnadňují rozhodnutí zahájit válku, varuje americký etik

Bitevní roboti měli původně snížit ztráty na bojištích. Podle technologů by se měly války změnit na boj robotů proti robotům, ve skutečnosti se to ale nestalo. Odborníci na etiku upozorňují, že automatizovaná bojová technika může naopak ospravedlnit rozsáhlejší zabíjení a usnadnit rozhodnutí zahájit válku. Více vysvětluje odborník na etiku Patrick Lin z Kalifornské polytechnické univerzity. Rozhovor Los Angeles 12:00 24. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Když se poprvé objevily drony, říkalo se, že proti nim nic nezmůžeme – ale dnes existuje protidronová obrana,“ vysvětluje Patrick Lin paralelní vývoj zbraní a obrany, který podle něj platí i pro bitevní roboty (ilustrační foto) | Zdroj: Pixabay | Licence Pixabay,©

„Abychom byli upřímní, roboti zabijáci mají i své humanitární výhody. Například mohou zabíjet s chirurgickou přesností – ve srovnání s plošným bombardováním. Mohou ušetřit životy na naší straně, ale i civilní oběti na druhé straně. Mohou sloužit k odstrašení, aby válka vůbec nezačala,“ říká odborník na etiku Patrick Lin z Kalifornské polytechnické univerzity.

„Roboti by příliš usnadnili rozhodnutí zahájit válku. V tom rozhodování se hraje o vysokou cenu a politici si to většinou pořádně rozmyslí. Když ale mohou vyslat jenom roboty, pak se boj stane snazší volbou," říká odborník na etiku Patrick Lin

V čem je podle vás nebezpečné, když se bude do válčení zavádět robotika a umělá inteligence?

Řekl bych, že hlavním nebezpečím zabíjecích robotů není to, že by robot omylem zabil někoho nevinného. Nebezpečí je mnohem širší. Jde o to, že by roboti příliš usnadnili rozhodnutí zahájit válku. V tom rozhodování se hraje o vysokou cenu: lidské životy, krev, materiální škody. Politici si to většinou pořádně rozmyslí, jestli do toho jít, nebo ne.



Chtějí se hlavně udržet u moci. Když ale mohou vyslat jenom roboty, aniž by riskovali, že v boji někdo padne, pak se boj stane snazší volbou. Tím se ale ocitneme v začarovaném kruhu. Nekonečné závody ve zbrojení. Je to systémové, větší a širší riziko.

Znamená to, že se celosvětově sníží bezpečnost?

Je to riziko pro lidstvo a lidskou důstojnost! Robot doopravdy neví, co dělá. Nemá vědomí, nemá na vybranou. Je to stroj, který dělá, co mu řeknete, a to nevypadá jako humánní.



Po vojácích chceme – a je to náročná práce – aby uvažovali o lidech na druhé straně zbraně. Aby je vnímali jako lidi. Ale robot nás nevidí jako osoby, jsme jen cíle, na které se míří. I když mluvíme o válce, chceme, aby byla férová.

Jak si můžeme představit důstojný boj?

Chceme dát protivníkovi šanci bojovat. Kdyby jedna strana mohla jednoduše přemoci druhou, není to válka, ale masakr. Představte si nějaký primitivní domorodý kmen, který bojuje luky a šípy, proti moderní armádě. Ta ho může snadno rozdrtit za jediný den.



Ale co z toho má? Je to morálně špatné. Popírá to lidskou důstojnost. Vypadá to, jako bych mluvil o středověkém rytířství, ale pořád bychom tu hodnotu měli v té profesi zachovávat.

Jak na tom ale budeme, když na nás někdo zaútočí neférově?

Samozřejmě že jsou všude neféroví hráči. A měli bychom si na ně dávat pozor. Ale jak na to zareagovat? Kdybyste řekli, že máme zakázat roboty k zabíjení, jak účinné to doopravdy bude? Když je zakážeme u nás, jenom se tím oslabíme. I kdyby je zakázaly Spojené národy, falešní hráči na nich budou beztak pracovat.

Co proti tomu můžeme udělat?

Ve vojenských technologiích se paralelně vyvíjejí lovci i kořist: jeden stát vytvoří zbraň, druhý proti ní vymyslí obranu. Když se poprvé objevily drony, říkalo se, že proti nim nic nezmůžeme – ale dnes existuje protidronová obrana. Můžeme rušit jejich signál, chytat je do sítí, někde je loví pomocí cvičených orlů.



Bránit se jim můžeme, ale opravdu chceme žít v dystopickém světě, kde se neustále budeme bránit proti padouchům? Lepší by bylo udělat z protivníků přátele. Je to těžký úkol, chce to diplomacii, kulturní a vědecké styky. Letmo jsme to zahlédli na konci studené války a nevím, kdy se to podaří zase. Kdo vyvíjí jenom zbraně, aby druhého odstrašil, nadělá si víc nepřátel než přátel.