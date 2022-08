Ukrajina dostane drony Black Hornet. ‚Jsou malé, obranou proti nim je rušení signálu,‘ říká odborník

Norsko a Británie dodají Ukrajině miniaturní průzkumné drony Black Hornet za víc než 200 milionů korun. Tyto bezpilotní letouny vynikají tím, že jsou velmi malé. Díky tomu je obtížné je odhalit a zaměřit. Stroj je dlouhý necelých 17 centimetrů, váží 33 gramů a vojáci ho můžou nosit u pasu. Technologii přiblížil v rozhovoru pro Český rozhlas Plus odborník na robotiku Martin Saska z Fakulty elektrotechnické ČVUT. Praha 15:18 26. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Maličký dron Black Hornet | Foto: Ben Stansall | Zdroj: Reuters

Drony, které si obyčejný člověk může pořídit k fotografování, tak malé rozhodně nejsou. Jak si můžeme Black Hornet představit?

Black Hornet disponuje na rozdíl od běžných dronů pouze jedním hlavním rotorem. Je to podobný koncept jako klasický vrtulník. Běžné drony mají rotorů několik, třeba čtyři nebo šest. Rozdíl je v tom, že jeden velký rotor má menší spotřebu baterií, takže umožní delší let, ale zase má menší manévrovací schopnosti.

Je to průzkumný letoun, takže nenese zbraně, ale kamery. Co všechno potřebuje k pořizování a přenášení obrazu?

Tento letoun může být vybaven až třemi klasickými barevnými kamerami, ale může nést i přístroje pro noční vidění nebo pro získání termo obrazu, kdy dokáže identifikovat i tepelné cíle.

Jak se podařilo zmenšit všechny potřebné technologie? Bylo by možné sestavit podobný stroj třeba před deseti nebo dvaceti lety?

Vývoj tohoto dronu začal možná před více než 10 lety. Modernější drony jsou výrazně pokročilejší. Systém více rotorů umožní mnohem víc, v této jednoduché aplikaci průzkumu to ale není potřeba.

Další aspekt, který tento dron má, je, že nenese vůbec žádnou výpočetní sílu na palubě. Všechny obrázky jsou ihned posílány vojákovi do jeho opasku. Kdežto komerční drony jsou mnohem inteligentnější. Zákazník už vyžaduje mnohem víc – vyhýbání se překážkám, jednoduché plánování. Black Hornet to neumožňuje.

Rušička levnější než dron

Kromě kamer a vysílačů potřebují drony také ovládání. Je to jakousi slabinou toho systému?

Dá se říct, že tento dron využívá GPS systém lokalizace a klasickou rádiovou komunikaci s pilotem, který jej ovládá. Oba tyto mechanismy je velmi jednoduché zarušit. Rušička GPS signálu je výrazně levnější než ten dron, který si takto pořizují. A jediná možnost, jak se vyhnout rušení nebo jak ho překonat, je mít palubní inteligenci.

A to je něco, co na ČVUT vyvíjíme – možnosti letět bez GPS a možnost mít autonomního robota, který tu misi vykoná, aniž by musel komunikovat s pilotem, protože i ta komunikace se dá zaručit.

Ale Black Hornety toto ještě nemají.

Ne. Tento systém to neumožňuje z toho důvodu, že jsou tak lehké a tak malé, že ta výpočetní síla, kdybychom tam potřebovali přidat nějaký procesory, počítač anebo senzory pro vlastní lokalizaci dronu v prostředí, tak by několikanásobně překročily nosnost těchto malých strojů.

K čemu mohou tyto drony Ukrajinci využít?

Jejich síla může být v tom, že jich bude relativně hodně. Budou rozmístěny v poli a nepřátelé budou muset zarušit velké území. V současné době se používají rušičky, oni si chrání kolony, ale v běžném boji voják proti vojáku se tyto rušičky se nepoužívají, protože Ukrajinci drony ještě nepoužívají.

Když bychom se na to podívali ještě obecně, co se týče té velikosti, tak tento stroj není delší než 17 centimetrů. Můžou se drony dostat ještě na menší velikosti? V čem by spočívala ta hlavní omezení?

Pokud byste potřebovala pouze letět, tak drony už teď začínají třeba na centimetrech. Některé používají klasické rotory, ale dokonce některé používají křídla, takže se podobají motýlům nebo mouchám. A opět zde narážíme jedině na omezení v tom, že neunesou žádnou výpočetní sílu, žádné senzory, maximálně jednoduchou kamerku.

Ale to je na druhou stranu asi i jejich přidaná hodnota?

Přesně tak. Protože jsou takto malinké, tak jediná možnost, jak proti nim bojovat, jak je zneškodnit, je rušení signálu, ale fyzická interakce s nimi je velmi obtížná. Žádný radar je nezaměří, nedají se sestřelit, protože střílejte do mouchy na kilometr.