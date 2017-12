Jeho start před 60 lety znamenal revoluci v letectví. Boeing 707 létá dodnes

„Původně byl Boeing 707 určen hlavně pro vojenský sektor, protože Boeing ze začátku nevěřil, že by našel tolik civilních odběratelů, kteří by mu stačili zaplatit náklady na vývoj,“ vysvětluje letecký odborník Milan Cvrkal.

„Prodejní úspěch vojenských verzí pod označením KC-135 podnítil zájem dalších civilních leteckých dopravců. Takže Boeing začal produkovat zejména pro civilní sektor. Do provozu u dnes již zaniklé legendy světového letectví Pan American byl po roku 1958 na lince z New Yorku do Paříže,“ říká Cvrkal.

"Sedmsetsedmičky představovaly opravdu robustní, spolehlivou konstrukci, která v podstatě umožnila vznik tolika verzí. A zejména ve vojenském sektoru létají dosud a ještě budou. Jejich životnost je zatím stanovena do roku 2029.“

Boeing 707 měly ve svých flotilách největší letecké společnosti na světě. Nejznámějším majitelem se ale stala hollywoodská filmová hvězda John Travolta, který se proslavil filmem Horečka sobotní noci.

Velký fanoušek letectví a vlastník pilotního průkazu na velká dopravní letadla si Boeing 707 koupil v roce 1998. Pojmenoval ho 707 Jett Ella po svých dětech.

„John Travolta se podílí na propagaci australské společnosti Quantas a podniká s tímto letounem příležitostné lety podle přání Quantasu a nebo i vlastní potřeby,“ říká Cvrkal. Pro australský Quantas John Travolta natočil i video o bezpečnostních pravidlech při letu.

Boeing parkuje před svým domem na Floridě, letos ale oznámil, že ho daruje leteckému muzeu v Austrálii. Let z Floridy do Austrálie bude sám pilotovat.