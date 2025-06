Brněnští vývojáři vytvořili speciální stůl pro hraní válečných her. Sloužit má především k výuce vojáků

„To je náš Wargaming Table. Je to vlastně stůl na hraní digitálních válečných her,“ popisuje Jakub Ondrůšek, který ve společnosti VR Group vede vývoj tohoto stolu.

Široký je asi metr a půl, dlouhý asi metr. Není dobré si na něj nic odkládat, protože je to v podstatě jedna velká dotyková obrazovka. Vývojář spouští jednu z her. „Je to náš wargame neboli válečná hra o výcviku operátorů dronů,“ říká, zatímco se na obrazovce ukazuje mapa krajiny.

„Teď si naplánujeme trasu. Je to stejné, jako co používají reální operátoři dronů v reálném softwaru na jeho ovládání,“ popisuje Ondrůšek a zahajuje let.

Dron letí nad lesem, když je mu zadán první úkol. „Máme odhalit víceúčelové, nepřátelské helikoptéry,“ vysvětluje Ondrůšek. Mezitím se dron přibližuje k helikoptérám. „Jsou na volném prostranství, takže je můžeme dokumentovat normální kamerou. Kdyby byly maskované, budeme muset použít infračervenou kameru,“ popisuje dále vývojář.

Účel stolu

Jedná se o první vyvinutou hru pro tento stůl. Budou ale následovat další a sloužit budou především vojákům. „Je to pro jejich vzdělávání na všech možných úrovních – taktické, operační, strategické, různě specializované. Ať už to budou jednotlivé útvary nebo studenti,“ přibližuje Ondrůšek.

Vývojáři se teď zaměří spíše na strategičtější typy her, než je ovládání dronů. „Mají rozvíjet velitele na všech úrovních jejich myšlení. Aktuálně se například věnujeme vývoji hry, která se zaměřuje na velení malých jednotek,“ říká vývojář.

Válečným hrám se věnuje Jaroslav Galba v Centru bezpečnostních a vojensko-strategických studií Univerzity obrany v Brně, kde seznamuje důstojníky s tzv. wargamingem. Je to v podstatě zážitková výuka. „Je tam prostor chybovat v bezpečném prostředí, takže se učíte z vlastních chyb. Rozvíjí to kreativitu těch lidí, protože k tomu problému mohou pokaždé přistoupit nějak jinak,“ popisuje Galba.

Pro kurzy si vyučující zatím vytvářejí vlastní hry – a to ve stolních verzích s papírovými mapami, modely techniky a podobně. Digitalizace by mohla s mnohým pomoci. „Například s chystáním, s nějakými propočty, s analýzou dat. Ovšem vždycky záleží na konkrétním úmyslu a konkrétní hře,“ říká Galba.

S tím by pomohl i počítač nebo tablet. Wargaming Table je ale o poznání větší, takže mapy můžou být podle Jakuba Ondrůška detailnější a vojáci nebo i jiní hráči na nich budou mít lepší přehled. „Jsou schopni interagovat tak, jako u klasické stolní varianty,“ dodává Ondrůšek.

Modelování jakékoliv situace

V takzvaných wargamech je možné namodelovat téměř jakoukoliv situaci, kdy spolu dvě nebo více stran soupeří, a třeba i konkurenční prostředí trhu.

„Můžou je využít i soukromé firmy, které si takhle naplánují svůj postup vůči chování konkurence. A připravují si různé scénáře toho, jak se ta konkurence bude chovat a jak oni na to budou reagovat,“ vysvětluje politolog Jan Kleiner z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

Vede tam kurz Válečné hry, kde se studenti učí wargamy modelovat. Od příštího roku by rád ve výuce tento stůl využil. Plánuje navíc výzkum, ve kterém by právě Wargaming Table mohl pomoci. „Dokážu si představit, že u toho stolu provádí operace nižší velení armády,“ říká Kleiner.

„Budou na sobě mít nějaké senzory, které budou sledovat jejich fyziologické reakce. Můžeme tam mít kameru, která bude sledovat, co se tam děje – reakce těch důstojníků na stresové podněty,“ popisuje politolog způsob, kterým zjistit, jak se v podobných hrách a situacích chovají skuteční lidé – jednotlivci i skupiny.

„Na základě takovýchto dat pak můžeme namodelovat umělou inteligenci, která se může chovat v těch wargamingových scénářích jako člověk. Aby ta umělá inteligence byla co nejrealističtější,“ dodává Kleiner. A právě protivníky s umělou inteligencí by rádi do válečných her v budoucnosti zapojili i vývojáři z VR Group.