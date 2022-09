Lepší světlý kámen než tmavý beton. V Brně přemýšlejí, jak rekonstruovat a zároveň chladit město

Kancelář architekta města Brna připravuje nová pravidla, podle kterých by se měly řídit rekonstrukce náměstí a ulic v brněnské památkové rezervaci. Není to jen kvůli estetice, ale i kvůli ochlazení ulic v tropických dnech. Pomáhat totiž nemusí jen stromy, zeleň nebo voda či stín. Teplotu dokáže snížit i vhodně vybraná dlažba. Brno 23:10 16. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na piazettě před Janáčkovým divadlem převažuje světlá dlažba, je tam kašna i stromy | Foto: Tomáš Kremr | Zdroj: Český rozhlas

Právě na pravidla dláždění se teď zaměřuje Kancelář architekta města Brna. Její experti sepisují závazná pravidla pro to, jak do budoucna budou vypadat povrchy ulic a náměstí v městské památkové rezervaci.

Lepší světlý kámen než tmavý beton. Takovým pravidlem by se od příštího roku měly řídit rekonstrukce náměstí a ulic v brněnské památkové rezervaci. Novou metodiku pro standardy dlažby připravuje Kancelář architekta města Brna

„Rozdíly jsou při tropických teplotách až kolem deseti stupňů. Takhle to i změřili ve Vídni, se kterou na tom spolupracujeme s tamější správou komunikací,“ upozorňuje vedoucí oddělení Veřejný prostor Kanceláře architekta města Brna David Zajíček.

Digitálním teploměrem zamířil na dvě dlažební kostky položené hned vedle sebe na piazzetě před Janáčkovým divadlem. Světlejší betonová sálala teplo 33,2 stupně, vedlejší tmavší, taky betonová, 35 stupňů. Aplikace v mobilním telefonu hlásila v tomto místě průměrnou venkovní teplotu 27 stupňů.

„Tento prostor je řešený skvěle. Převažuje tu světlá dlažba, je tu kašna, rostou tu stromy. Toto je princip, kterým by se Brno mělo ubírat,“ chválí architekt prostranství před divadlem.

Jen pro památkovou rezervaci

Na dlažbu se v kanceláři architekta začali zaměřovat kvůli nedávné rekonstrukci Solniční ulice v historickém centru.

„Zjistili jsme, že neexistuje žádný standard pro dlažby ve městě. Velmi jsme usilovali o to, aby v centru města byl použitý kámen, protože ten původní projekt obsahoval asfaltový povrch a betonovou dlažbu,“ zdůvodňuje prvotní pohnutky.

Z nich teď vzniká manuál, který bude závazný pro celou městskou památkovou rezervaci.

„Standard bude vymahatelný památkáři i Brněnskými komunikacemi, se kterými spolupracujeme. A protože městská památkové rezervace je poměrně velká, tak jsme ulice rozdělili do několika kategorií. Někde vyžadujeme kamenné povrchy, ale někde připouštíme i betonové povrchy,“ ujišťuje Zajíček.

Podle něj je možné, že by taková pravidla mohla platit i mimo rezervaci, k tomu ale ještě povede delší cesta.

„Chtěli bychom zkusit pilotní projekt. V přípravě je víc rekonstrukcí ulic, hlavně městských tříd, kde bychom to chtěli zkusit. Když to bude vyhovovat a fungovat, chtěli bychom tyto standardy rozšířit na všechny městské třídy, tedy ulice, kudy jezdí tramvaj, ale ideálně do celého města,“ dodává architekt.

Standardy pro dlažbu v centru chce mít Kancelář architekta města Brna hotové do konce letoška tak, aby byly příští rok platné.