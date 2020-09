Brýle pomáhají chránit před koronavirem, tvrdí čínská studie. Jejich uživatelé si méně sahají do očí

O možné ochranné funkci brýlí před koronavirem nedávno publikovala studii jedna z nemocnic v čínském městě Suej-čou v provincii Chu-pej. Do výzkumu zapojila 276 lidí. Lékaři poukázali na to, že u lidí, kteří nosí brýle více než osm hodin denně, je mnohem menší riziko, že onemocní covidem-19, než u těch, kteří je na nose vůbec nemají.

Ve městě Suej-čou přitom nosí brýle skoro třetina lidí, do studie nicméně bylo začleněno pouze 16 lidí s brýlemi, tedy asi šest procent vzorku. Doktor Khan před slibnými výsledky varuje s tím, že ještě než všichni zamíříme k optikovi, měli bychom si uvědomit několik věcí.

Pro a proti

Zaprvé jde pouze o jednu jedinou studii, která přišla s takovýmito výsledky. Zadruhé vzorek pacientů byl velmi malý a zatřetí: studie poukázala pouze na korelaci mezi nošením brýlím a výskytem koronaviru, nikoliv na kauzalitu – to znamená přímé spojení toho, že když se někdo z testovacího vzorku virem nenakazil, mohly za to právě brýle.

Na druhou stranu ze studie prý vyplývá hned několik věcí, které je dobré si zapamatovat. Podle časopisu Journal of Medical Virology oči skutečně patří mezi hlavní místa, kterými se nový koronavirus do těla dostává.

Víme sice, že se šíří převážně kapénkovou infekcí, tedy když někdo zakašle, kýchne, promluví nebo prostě jenom dýchá. Ukazuje se ale, že virus se do těla v tomto případě nemusí dostat pouze nosem a pusou, pacienti s covidem-19 si čím dál častěji stěžují třeba i na zánět spojivek.

Vnitřní povrch nosu a úst pokrývá sliznice, nikoliv nepodobná té, která chrání povrch oka. Pokud se na tuto sliznici dostanou malé částečky koronaviru, dokážou jí proniknout, a tak infikovat nového hostitele. Podle doktora Amira Khana proto možnost nákazy virem SARS-CoV-2 skrze oči dává smysl.

Na stránkách Al-Džazíry britský lékař píše, že v takovém případě mohou brýle v teorii skutečně ochránit člověka před nákazou. Ostatně zdravotníci nosí ochranné brýle právě kvůli riziku takového přenosu viru. Zdravotnické pomůcky ale vypadají odlišně než klasické brýle – těsně uzavírají celou oblast kolem očí, zatímco dioptrické brýle chrání oči pouze zepředu.

Raději 3R

Je tu ale ještě jeden úhel pohledu, proč by brýle mohly být v tomto případě užitečné. Doktor Khan připomíná, že koronavirem se lidé mohou nakazit třeba i tím, že sáhnou na nevydezinfikovanou kliku od dveří.

Jakmile se pak člověk dotkne své pusy, nosu nebo do očí, hrozí nákaza. Proto je tak důležité mýt si ruce a proto by lidé s brýlemi mohli být méně náchylní k tomu, aby si mnuli oči, a umožnili tak viru dostat se přes oční sliznici do těla.

Někteří lékaři proto nyní svým dalekozrakým nebo krátkozrakým pacientům radí, aby místo kontaktních čoček nosili právě brýle. Čočky totiž mohou povrch oka vysoušet a dráždit, což může člověka nutit k tomu, aby si do očí sahal. Ti, kteří na nošení čoček trvají, by v této době měli skutečně pečlivě následovat doporučovanou hygienickou rutinu při jejich čištění.

I přes tyto všechny zmíněné výhody platí, že aktuálně neexistuje žádný plán, který by měl veřejnosti doporučovat v obraně proti covidu-19 nosit brýle. A jak se čtenář dočte na stránkách Al-Džazíry, jedna čínská studie to určitě nezmění.

Než přijde vakcína, zůstává podle doktora Khana naší největší zbraní v boji proti koronaviru sociální odstup, pravidelné mytí rukou a nošení roušek tam, kde je to potřeba.