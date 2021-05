Bulánci se vrací a ,téměř jistě‘ se dostanou i do mobilů. Tvůrci oblíbené hry vybrali za den 1,5 milionu

Střílečka známá ze školních počítačů se dočká pokračování. Tvůrcům ze studia SleepTeam se během jediného dne podařilo vybrat třikrát tolik, než na nové Bulánky potřebovali. Celkem jim více než 1700 lidí na druhou verzi přispělo za jeden den 1,5 milionu korun. Díky nečekanému zájmu se tak podle produkční Kamily Hurníkové kultovní hra nejspíš dostane i do mobilů. Kromě toho se fanoušci mohou těšit třeba na trojrozměrné zobrazení nebo kampaně. Video a fotogalerie Praha 11:52 18. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Česká kultovní hra, ve které se barevné polštáře snaží zastřelit jeden druhého. Tak aby se zjednodušeně dali popsat Bulánci, kteří letos slaví už dvacáté výročí. Během let zmizela jejich online verze, někteří se k ní ale přesto vrací.

„Po celou dobu si o novou verzi píší hráči. Nechali jsme se rádi přesvědčit,“ řekla serveru iROZHLAS.cz produkční společnosti SleepTeam Kamila Hurníková. Že se ale plán dočká takového ohlasu, ale podle ní studio nečekalo. „Jsme z toho v šoku,“ dodala.

A podle tvůrců nepůjde jen o remaster. „Bude to maximálně vycházet z původní verze, abychom nezklamali fanoušky. Bude to ale kompletně nová hra,“ uvedla.

Původní Bulánci mohlo hrát jenom několik hráčů zároveň, s novou verzí ale přichází i kampaně a další příběhové linie, se kterými se fanoušci ještě nesetkali. „Hru jsme dělali před dvaceti lety a technologie v té době všechno neumožňovala. Těšíme, že původní levely budeme moc představit tak, jak jsme je viděli tehdy, ale nešlo je, tak udělat,“ popsala.

O některé novinky si podle ní hráči dokonce napsali sami. Mezi ně patří třeba i hra pro více něž čtyři hráče, což bylo maximum, které umožňovala původní verze. Mimo to tvůrci slibují, že bude možné si Bulánky i obléknout podle vlastního vkusu nebo, že se bude v hře měnit den a noc a také počasí.

Zdarma to nebude

S čerstvými vychytávkami a novou dobou se ale pojí i nepopulární změna, zdarma už se legálně k Bulánkům nikdo nedostane. Kolik budou muset hráči zaplatit, zatím není jasné. „Určitě to ale nebude cena, kterou dosahují normální áčkové tituly. Počítáme, že bude nižší,“ upřesnila Hurníková.

Bulánci se vrácí plně ve 3D

Přístup ke hře nicméně dostanou fanoušci i v rámci odměn na Startovači, přes který už tvůrci vybrali na nové Bulánky více než milion a půl korun. Zájemci, kteří chtějí přispět, si ale také mohou odnést figurku nebo karetní hru. K předběžnému přístupu by se pak měli dostat už začátkem příštího roku, finální verze je plánovaná na konec roku 2022.

Bulánci zároveň nebudou dostupní jenom na počítači, tentokrát se podívají i do světa konzolí. Konkrétně si je hráči budou moct užít na PlayStationu, XBoxu nebo Nintendu Switch.

Střílečka se navíc pravděpodobně dočká i mobilní verze. „Podle toho, že máme před sebou ještě 29 dní, tak je mobilní verze skoro jistá, ale ještě jsme to oficiálně nevyhlásili. Asi to bude součást dalších met, které dnes na Startovači vyvěsíme,“ popsala v úterý Hurníková. I to je ostatně návrat k modelu, který už studio vyzkoušelo. Mobilní verze původních Bulánků vznikla už v roce 2009 a stejně jako její počítačová sestra byla pro čtyři hráče.

Původní Bulánci se za dvacet let existence dočkali 16 milionů stažení. Fanoušci si je mohou zahrát i dnes a to přesto, že online verze už nefunguje. Podle Hurníkové dokonce stále vytváří v editoru nové mapy.