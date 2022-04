Honkongské aerolinky vypraví nejdelší komerční let v historii, potrvá 17 hodin

Z New Yorku by měl v neděli odstartovat nejdelší komerční let v historii. Letadlo hongkongské společnosti Cathay Pacific zamíří na pravidelné lince do Hongkongu – od neděle ale po nové trase dlouhé na 16 700 kilometrů. Ta se vyhýbá ruskému leteckému prostoru, ačkoli aerolinky odmítly, že by právě to byl důvod pro změnu trasy. New York 17:23 3. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Aerolinka letecké společnosti Cathay Pacific z Hong Kongu do New Yorku bude nově nejdelším komerčním letem | Zdroj: Reuters

Cathay Pacific argumentuje výhodnými sezónními větry nad Atlantským oceánem, přesto let potrvá asi 17 hodin. Airbus A350 poletí přes Atlantik, Evropu a střední Asii.

O smyslu rozhodnutí pochybuje třeba letecký publicista Martin Velek. Podle něj sice v tropopauze existuje vítr, který vane ze západu na východ velmi velkou silou, vane ale i ve chvíli, kdy se bude muset letadlo proti větru vracet.

„Jsou to rychlosti od 100 do 300 kilometrů za hodinu, což pochopitelně když letíte po tomto větru, tak skutečně ušetříte mnoho paliva a času. Na druhou stranu, při zpáteční cestě musíte letět proti větru, to znamená, musíte zvolit jinou letovou hladinu,“ vysvětluje pro Radiožurnál publicista.

Jak dodává, společnost možná využije vítr při cestě z New Yorku, přesto ale volí náročnější a hlavně o zhruba 4000 kilometrů delší trasu. Původní trasa přes Rusko, Arktidu, Grónsko a Kanadu trvala totiž 15 hodin.

Cathay Pacific plans to reroute its New York-Hong Kong service to avoid Russian airspace, in what would be the world’s longest commercial flight by distance https://t.co/xoTjROQfb6 pic.twitter.com/HL6VZ8H1mN — Bloomberg (@business) March 29, 2022

Podle Velka je proto záměrem spíše snahou zaujmout. „Je to samozřejmě otázka marketingu. Myslím si, že to je pro aerolinky to hlavní – předvést, že mají něco, co konkurence nemá,“ vysvětluje.

Cathay Pacific není jedinou leteckou společností, která se Rusku vyhýbá. Od své invaze na Ukrajinu Rusko zároveň řadě společností svůj letecký prostor uzavřelo.