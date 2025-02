Čeká nás Divoký západ s umělou inteligencí. Evropa by měla vyvinout řídicí systém, vyzývá odborník

Jak čelit urychlování vývoje umělé inteligence tlačeného korporacemi i americkou administrativou? Investovat do vlastních jazykových modelů už se Evropě nevyplatí, míní odborník. „Začínají se opakovat 50. léta, akorát na steroidech. Velmi důležitý potenciál pro Evropu, která zaspala a prokoučovala možnost být relevantní ve vývoji AI, není vyvíjet regulace, ale vyvinout volant a brzdy,“ říká Jan Romportl v pořadu Host Lucie Výborné. Host Lucie Výborné Praha 19:47 22. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Já ale nechci, aby se moje data sbíhala ke kořenům, které s nimi potom budou obchodovat nebo z nich budou přinejmenším třeba učit umělou inteligenci. Co moje autorská práva? Já si napíšu něco do svého počítače jako nějaký literární formát a vzápětí se z toho bude učit AI. Proč?

Bohužel se do tohoto světa patrně dostáváme. Nějaká forma ochrany autorských práv... teď třeba ve Spojených státech přišla v platnost tato legislativa. Nicméně to vypadá, i se změnou americké administrativy ve Spojených státech, že moc regulací se tady nedočkáme.

To znamená, že to bude skutečně Divoký západ, akorát Divoký západ v situaci, kdy do ní vstoupí entita, která tady nikdy v dějinách života na zemi nebyla.

Jinými slovy entita, která je schopná samostatného rozhodování, což knihtisk nezvládl.

Ale AGI to zvládne – dokáže se autonomně rozhodovat jako člověk, ale není svázaná biologickým hardwarem člověka a má schopnost koordinovat se. My máme jako lidské entity problém se koordinovat mezi sebou víceméně ve skupině čtyř lidí, natož pak koordinovat státy nebo nějaké větší celky. Tímto obecná umělá inteligence trpět nebude.

To je něco, co se nám tady objeví do pěti let, patrně i dřív. Je to něco, v čem teď Čína a Spojené státy v nově vznikající studené válce extrémně soupeří. Je to něco, co má daleko větší potenciál i daleko větší rizika než jaderná energie. Nám se tady začínají opakovat 50. léta, akorát na steroidech.

Je tady mimochodem velmi důležitý potenciál, ale moc rychlý pro Evropu, která velmi zaspala a prokoučovala možnost být relevantní ve vývoji AI. Nevyvíjet regulace, ale vyvíjet nástroj, vyvinout volant a brzdy: to, čím řídíte auto vyvinout na obecnou umělou inteligenci.

Mně se líbí, že jste zmínil brzdy, protože když vstoupíte do auta, první, co vás vyučující v autoškole naučí, je zabrzdit. My máme umělou inteligenci, furt šlapeme na plyn – a umíme brzdit?

Vůbec ne. Jak teď vzniká a kam směřuje umělá inteligence? Lidé z Trumpovy administrativy, to znamená Elon Musk, Mark Andreesen a Sriram Krishnan, což je šéf pro AI v Trumpově administrativě, jsou příznivci a propagátoři tzv. efektivního akceleracionismu. To znamená, že všechny problémy na světě se vyřeší tím, že budeme ještě rychleji akcelerovat technologie.

Je to taková protoreligiózní, v podstatě náboženská sekta, která vidí mesiáše právě v akceleraci technologií. A nám už teď nic jiného nezbývá, než na tento vlak naskočit.

Problém ale je, že to je jako kdybyste vytvářeli rychlejší a rychlejší auta, anebo silnější a silnější jaderné reaktory, které ovšem nemají řídící systém. Jaderný reaktor, který nemá dokonalý řídicí systém, je spíš jaderná bomba. Takže Čína a Spojené státy vytvářejí tzv. Capability AGI – AGI, která má mít ty schopnosti – ale už totálně šolichají tzv. AGI alignment, to znamená uspořádání hodnot té AGI – jinými slovy ten řídicí systém.

Zatímco my máme v Evropě AI Act, tam se na to kašle.

Tam se na to kašle. Ale i když ten AI Act máme, my ho neumíme té AGI vpravit. Dobře, AI Act máme, já ho nechci nijak shazovat, ale zaspali jsme v technologické oblasti. My už absolutně nemáme šanci dohnat Čínu a Spojené státy v tom, že bychom si vytvořili vlastní evropskou AGI. Ale máme potenciál vytvořit ten řídicí systém.

Podobně jako americké jaderné reaktory často mají evropské řídicí systémy nebo stíhačky F-35 mají kusy evropských technologií, takto bychom měli mít možnost nabídnout Spojeným státům: Hele, my jsme tady za dva roky vyvinuli top řídicí systém pro AGI. Není to regulace, je to fakt technologická komponenta. Pojďme ji spojit s vaší americkou AGI, vyměníme si přístupy neomezeně a získáme naprosto bezprecedentní strategickou výhodu vůči Číně.

Lidské měřítko

My jsme si tady teď udělali takovou mapu, jak to vypadá s umělou inteligencí. Co si z toho ale má vzít obyčejný člověk, který je vyučující, má hospodu nebo třeba učí lyžování? V jakém světě se ocitneme za tři roky nebo za pět let?

Bude to svět v hodně aspektech jiný, než je teď, ale pořád spousta aspektů, zejména těch, které jsou nám jako lidem vlastní, bude zůstávat stejných a my možná budeme mít tendenci na ně zapomínat nebo je nekultivovat a nerozvíjet.

Optimistický nebo nadějný pohled na umělou inteligenci je ten, že nás to možná donutí odkrýt, co je skutečně v lidech lidské. Prostě začít kultivovat a pěstovat lidskost, jak mezi sebou, tak i v sobě. Ať to znamená, co to znamená, ale to si každý musí mimochodem najít sám.

Ono totiž pěstování lidskosti je možná smyslem lidského života. A to, že se většina lidí bojí klást si otázku, co je smyslem lidského života a celý život prožije, aniž by si reálně na tu otázku odpovídalo, to je svým způsobem smutné.

Možná to zakrývají tím, že si říkají: smysl mého života je práce – kterou stejně sebere AI. Takže co? Takže co je skutečně smysl života? Myslím si, že budeme všichni donucení položit si tuto otázku, nejenom parta nás filozofů, co jsme si v hospodě u piva takto filozofovali. Všichni si tu otázku položí.

Myslím si, že pro všechny tyto role – vyučujících, lidí, kteří pracují s jinými lidmi, pro kohokoliv – toto může být extrémně důležitá příležitost pomoct sobě i pomoci druhým. A možná svět skutečně transformujeme dobrou cestou.

Praktický návod pro všechny lidi je: sledujte AI. Neříkejte: já jsem si včera zkusil ChatGPT a bylo to hloupý, ono to je k ničemu. To je velmi nevhodný přístup pro vlastní konkurenceschopnost.

Ale hlavně neztrácejte naději, neztrácejte odhodlání. Jediný způsob, jak pokračovat, je pokračovat. Zároveň, naděje není jistota, že to dopadne dobře, ale naděje je jistota, že to celé má smysl. A myslím si, že to ten smysl má a my lidi sami jsme důkaz toho, že to má smysl. Takže zaměřit se na podstatu člověka a smysl lidského života.

Toto je vysvětlení, které jste si našel pro sebe, protože do toho vidíte víc než ostatní a nechcete přestat?

Ano, tak to je. A já bych rád, aby si toto vysvětlení našli i ostatní. Pozastavit se a říct si: tak a teď pojďme dělat to, co má smysl a co ustanovuje smysl lidského života tváří v tvář umělé inteligenci, tváří v tvář tetelící se možnosti zániku lidské rasy, zániku člověka, zániku naší civilizace – to je možná ten unikátní, skvělý moment, kdy jsme schopni nás upgradenout jako lidi, nás jako civilizaci.

Zní to teď možná trošku metafyzicky, ale ať každý zkusí fakt začít úplně v tom svém individuálním životě. Fakt si jen položit otázku, zastavit se a říct: co je teď smysl mého života? Co budu dělat za pět let, až tady bude AGI? A jak můžu pomoct lidem kolem mě v nalezení toho smyslu?

Jak Jan Romportl sestavil AI nástroj Elin, který má lidem pomoci rozumět obsahu na internetu? A proč kritizuje novou iniciativu OpenEuroLLM, která usiluje o evropský jazykový model? Poslechněte si celý rozhovor výše.