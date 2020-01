Ohebné displeje nebo průhledné televize. V Las Vegas začal největší veletrh elektroniky a IT na světě

Je přes ni vidět skrz naskrz, když se ale miliony pixelů rozsvítí, změní se na první pohled obyčejné sklo v televizní obrazovku. Technologii, která může pomoct v letadlech, automobilech nebo třeba poslouží jen jako designový doplněk v domácnosti, do Las Vegas pravděpodobně přiveze společnost LG.

Ta si na nejsledovanějším veletrhu spotřební elektroniky na světě připíše i jedno světové prvenství.

„LG na CES ukáže svou první certifikovanou 8K televizi. Ostatní zatím nemají 8K rozlišení certifikované, takže v tomto bude mít LG prvenství,“ popisuje technologický redaktor vydavatelství 24net Martin Pultzner. CES se podle něj obecně ponese ve znamení 8K, které je novým trendem.

Neviditelný fotoaparát

Chytré a kvalitní displeje ale neukážou jen výrobci televizních obrazovek. „Velmi zajímavý koncept chystá firma One Plus, výrobce mobilních telefonů. Bude mít stmívací displej, za kterým jsou schované fotoaparáty,“ vysvětluje Pultzner.

„V normálním stavu budou fotoaparáty překryté stmívatelným sklíčkem a nebudou vidět. Pouze pokud je budete chtít použít, tak se displej zprůhlední a fotoaparáty se objeví. To může být opravdu hodně zajímavé a opět to posune design telefonů na novou úroveň.“

Na svět se řítí 5G

Nové telefony ukáže i společnost Samsung, Sony a spousta dalších. Mobilním světem teď hýbou hlavně ohebné displeje a technologie 5G. Právě o sítích nové generace nedávno v rozhlasovém vysílání mluvil šéfredaktor serveru Lupa.cz David Slížek.

„Jedna část 5G sítí bude fungovat na podobných frekvencích, jako dnes fungují 4G sítě, jenom připojení bude rychlejší a doba, po kterou aplikaci trvá, než zareaguje na požadavek uživatele, bude kratší. Velice zajímavé ale budou takzvané milimetrové vlny, které umožní opravdu vysokorychlostní a vysokokapacitní připojení, ovšem jen na krátké vzdálenosti od vysílače.“

5G s novým telefonem

Takovou 5G síť budou moct ve velkých městech do budoucna využít například chytrá samořiditelná auta. Zjistí si informace o provozu, volných parkovacích místech a tak podobně. Zatímco třeba v Jižní Koreji už sítě nové generace spustily, v Česku se na jejich start zatím stále čeká.

„V České republice by se v letošním roce měla uskutečnit dražba kmitočtů pro 5G sítě a během několika následujících let by operátoři už mohli i u nás 5G sítě spustit. Samozřejmě jde také o to, aby byly více rozšířené telefony a různá další zařízení, která se dokážou k 5G sítím připojit.“

Apple se vrací

Na veletrh CES letos míří přes 4500 vystavovatelů, promluví šéfové velkých společností jako Mercedes nebo Delta Air Lines a vystoupí i politici, například americká ministryně dopravy Elaine Chaová. A skoro po 30 letech zažije Las Vegas i jeden velký návrat.

„Velmi zajímavé je, že letos se na CES vrací Apple, který veletrh jakožto největší technologickou show na světě dlouhá léta úplně ignoroval a bylo mu to ke škodě. Ostatní výrobci jako Google nebo Amazon se svými chytrými domácnostmi a chytrými asistenty tuto přehlídku opanovaly a Apple byl naprosto neviditelný.“

Ochrana dat jako horké téma

Společnost s logem ve tvaru nakousnutého jablka sice na letošním veletrhu nepředstaví žádné nové produkty, ale bude tam propagovat svůj ekosystém pro chytrou domácnost. Apple se také zúčastní diskuzního panelu o soukromí a ochraně dat.

Citlivé téma nakousl už loni, kdy v Las Vegas během veletrhu CES vyvěsil obrovský billboard s nápisem: Co se stane na vašem iPhonu, na něm také zůstane. Tato parafráze asi nejznámějšího rčení o americkém městě hříchů tak opět rozproudila debaty o tom, co se skutečně děje s daty mobilních uživatelů – ať už je svěří komukoli.