Češi vyvinuli mobilní robotický tomograf. Odhalí praskliny v trupu letadla

Poškozené letadlo nebo jiné velké předměty se rentgenují podobně jako lidské tělo. Do klasického přístroje by se ale nevešly, a tak čeští konstruktéři vyrobili zařízení, které může přijet za nimi. Do hangáru za letadlem může dorazit dokonce i podrobnější zobrazovací přístroj CT čili výpočetní tomograf. Jak funguje mobilní zobrazovací jednotka vyvinutá českými konstruktéry?

