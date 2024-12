Česká technologie Kardi AI monitoruje srdce s pomocí umělé inteligence. Mohla by nahradit Holter

Kvůli fibrilaci síní, která je nejčastější srdeční arytmií, už třiasedmdesátiletá Marie podstoupila zákrok na srdci. Lékaři z Interní a kardiologické kliniky jí pak nabídli sledování srdce pomocí aplikace Kardi AI. „Je to skvělé. Kdyby nastaly jakékoliv komplikace, tak se to podchytí. Přináší mi to pocit bezpečí,“ usmívá se.

Chytrá aplikace s hrudním pásem pacientce opakovaně zaznamenává EKG a srdeční puls. Měření si dělá přibližně třikrát do týdne. „Za půl hodiny se mi objeví zpráva o výsledku a jednou za měsíc souhrn všech zpráv,“ přibližuje Marie, která se tím, že využívá aplikaci Kardi AI, zapojila do prescreeningu k připravované klinické studii.

Výsledky měření by měly dát pacientovi především odpověď na to, jestli je potřeba, aby vyhledal svého kardiologa. „Další je klasifikace arytmií, což máme rozdělené do sedmi základních kategorií. A lékař pak má k dispozici výsledné křivky,“ doplňuje další význam aplikace KARDI AI kardiolog Jiří Plášek. S pomocí umělé inteligence pak aplikace naměřená data sama vyhodnotí.

Na cestě k certifikaci

K tomu, aby se dala Kardi AI běžně používat v klinické praxi, je nutné, aby získala certifikaci zdravotnického prostředku. „To je taky důvod, proč děláme tyto studie. Po prescreeningové fázi bude následovat SÚKL regulovaná studie příští rok. Pak teprve se budou moct lékaři rozhodovat čistě jenom na základě této aplikace. Zatím je nutná konfirmace něčím, co už registrované je,“ vysvětluje garant připravované klinické studie Jiří Plášek.

Začít by měla v březnu a v ostravské a olomoucké fakultní nemocnici by se do ní mělo zapojit až 150 pacientů. „Má to obrovský potenciál. Detekuje to velmi zásadní a velmi častou arytmii. V neselektované populaci má fibrilace síní třeba 2 procenta, ale když vezmete lidi 65+ a přičtete rizikové faktory, tak se to pohybuje až kolem 15 až 20 procent,“ uvádí lékař.

Když Holter nestačí

Tak velké množství lidí se ale pomocí současných metod monitorovat nedá. Navíc běžně používaný přístroj pro snímání aktivity srdce, známý jako Holter, má své limity. Pohyb nebo pot pacienta totiž způsobují odlepování elektrod, a tedy nekvalitní záznam. Hrudní pás je naproti tomu převzatý ze světa sportu, kde se s těmito vlivy počítá, vysvětluje Jiří Plášek.

Pozitivní uživatelskou zkušenost připojuje i pacientka Marie: „Holter vás omezuje v pohybu, kontrolujete, aby byly elektrody správně na místě… U tohoto pásu, je to bez problému.“

Při odhalování arytmií je navíc Kardi AI úspěšnější. „Když srovnáte kumulativně naměřených 24 hodin třeba během několika týdnů s 24hodinovým Holterem, vyjdou nesrovnatelná čísla – třeba 1 procento ku 20 procentům. Tím, že to měříte dlouhodobě, je záchyt větší,“ vysvětluje kardiolog.

Pokud půjde všechno podle plánu, mohla by být Kardi AI v klinické praxi v roce 2026. Podle Jiřího Pláška by to výrazně urychlilo diagnostiku a umožnilo léčbu v časnějších fázích nemoci. „Primární cíl je dlouhodobá ambulantní monitorace,“ shrnuje.

Pokud by se povedlo v budoucnu zajistit, aby byla Kardi AI hrazena z veřejného zdravotního pojištění, mohla by být jednou běžně dostupná i u praktických lékařů.