České dráhy zmodernizují ikonické brejlovce. Za jednu lokomotivu zaplatí přes 100 milionů korun

Dieselovým lokomotivám na českých železnicích zatím umíráček nezvoní. České dráhy totiž plánují opravit až 30 motorových vozidel řady 754, přezdívaných Brejlovec, z konce 70. let. Oprava jedné je vyjde zhruba na 105 milionů korun. Provoz pak pro brejlovce zajistí na neelektrifikovaných tratích nebo při mimořádných situacích. Praha 14:55 3. června 2025

Motorová lokomotiva s charakteristickými předními okny připomínající brýle, to je takzvaný Brejlovec.

„Je to taková kultovní řada, která začínala motorový provoz tady u nás na Českých drahách. Díky elektrickému topení po vyrobení byla předurčená k tomu, aby vozila prestižní výkony, jako třeba rychlíky na tratích z Děčína do Prahy nebo z Berouna do Plzně. Drží se v provozu už 40 let,“ vysvětluje strojvedoucí brejlovců Jiří Novák.

Jde o lokomotivu dieselovou. To znamená, že jezdí velmi často na neelektrifikovaných tratích neboli tratích bez drátů. Její možnosti využití jsou tak dnes značně omezené. V okolí Prahy jezdí brejlovci do Čerčan nebo o víkendech do Blatné.

Zároveň ale stroj využívá depo Plzeň a Brno a využití nalezne i na rychlících Krakonoš z Hradce Králové do Trutnova a na jihu Čech.

České dráhy se ale rozhodly investovat zhruba tři miliardy korun na modernizaci asi 30 kusů těchto lokomotiv.

„My jsme si udělali průzkum trhu a ukázalo se, že z hlediska času i ekonomické nákladnosti pro nás vychází nejvýhodněji rekonstruovat a zásadně zmodernizovat tuto řadu 754. Je to dáno i tím, že do budoucna musíme na české železnici počítat, že budou některé úseky neelektrifikované,“ říká mluvčí Českých drah Filip Medelský.

„Zároveň pro případ nějakých napěťových výluk potřebujeme mít dieselové lokomotivy v dostatečném počtu. Proto jsme se rozhodli vypsat veřejnou zakázku na modernizaci této řady,“ dodal.

V přepočtu vychází investice na opravu jednoho stroje na 100 milionů korun. Dráhy se ale rozhodly jít touto cestou i na základě malého poptávaného počtu. Hledat u výrobce nové dieselové nebo duální stroje by bylo náročnější.

„Je nutné si uvědomit, že ty lokomotivy projdou totální modernizací. Vymění se obrovské množství částí a dílů. V zásadě původní zůstane primárně rám. To znamená, že cena odpovídá rozsahu těch prací, které budou provedeny,“ dodává mluvčí Medelský.

Brejlovci také dostanou nový zabezpečovač ETCS a díky tomu budou moci i na hlavní tratě a koridory.