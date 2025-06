Gigatovárnu AI chtějí stavět České radiokomunikace v Praze. Jednat se ale bude o spolupráci s dalšími státy

České Radiokomunikace (ČRa) podaly k Evropské komisi projekt na vybudování jednoho ze zvažovaných velkých evropských datových center pro umělou inteligenci, tzv. AI gigafactory. Stát by mělo v Praze na Zbraslavi, kde už Radiokomunikace na pozemku po bývalých vysílačích datové centrum budují. Project má podporu Ministerstva průmyslu a obchodu. Paha 12:58 20. 6. 2025 (Aktualizováno: 13:46 20. 6. 2025) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Budované datové centrum Českých Radiokomunikací na Zbraslavi má být největší v Česku a jedno z největších v regionu (ilustrační foto) | Foto: Matěj Skalický | Zdroj: Stable Diffusion

„V tuto chvíli finišují přípravy na stavbu datového centra v lokalitě Praha Zbraslav na našem vlastním pozemku s dostatečnou kapacitou sítí – Prague Gateway DC, které bude patřit k největším a nejmodernějším v regionu, proto se zcela logicky nabízí zapojení ČRa do projektu AI Gigafactory,“ uvedl v tiskové zprávě vydané ministertvem průmyslu generální ředitel Radiokomunikací Miloš Mastník. Po téměř třech letech příprav plánují Radiokomunikace příští týden zahájit výkopové práce.

BBC hrozí právními kroky proti start-upu Perplexity. Obviňuje ho ze zneužití obsahu pro trénování AI Číst článek

Podle vládního zmocněnce pro AI a náměstka ministra průmyslu Jana Kavalírka je už existující project datacentra výhodou. „Protože to znamená, že my neposíláme na Evropskou komisi jen nějaký záměr, ale projekt připravený k realizaci. A jsme pak připraveni ho dál rozšiřovat až na celkový výkon odhadovaný na 77 MW, aby to byl ekvivalent sto tisíc H100 čipů. Což je představa Evrpské komise na celkový výkon,” vysvětlil Kavalírek.

Už dříve v pořadu Peníze a vliv odhadl Kavalírek celkovou hodnotu investice do gigatovárny AI na 3 až 4 miliardy eur, tedy až 100 miliard korun.

Obrovská počítačová centra, která chce postavit Evropská unie, mají pomoci posílit pozici EU v globální konkurenci v AI. V rámci iniciativy AI Continent je pro tzv. AI gigatovárny vyčleněno až 20 miliard eur (téměř 496 miliard Kč), přičemž 65 procent nákladů má pokrýt soukromý investor. Po celé Evropě by mělo vzniknout pět AI gigafactory a několik menších center.

Podle ministra průmyslu a obchodu Lukáše Vlčka (STAN) umělá inteligence zásadně proměňuje nejen průmysl, ale i celou společnost. „Proto vítáme iniciativu ČRa, která se hlásí k evropské výzvě a sleduje ambiciózní, ale zároveň velmi realistický cíl – vytvořit špičkovou výpočetní infrastrukturu v Česku. Tento projekt má potenciál přinést nové investice, odborné kapacity i inovace do české ekonomiky,“ uvedl ministr.

‚Kvůli umělé inteligenci přestáváme myslet.‘ Výsledky nové studie jsou znepokojující Číst článek

Projekt je podle něj v souladu s cíli Národní strategie umělé inteligence ČR 2030 a je již součástí návrhu Akčního plánu 2025+, který MPO připravilo a který obsahuje 86 opatření. Evropská komise spolu s Evropským společným podnikem pro vysoce výkonnou výpočetní techniku (EuroHPC JU) vyzvala 9. dubna letošního roku veřejné i soukromé subjekty, aby se zapojily do konzultace o budoucnosti AI Gigafactories. Jde o rozsáhlá zařízení, jejichž smyslem je poskytovat kapacity a podílet se na vývoji a trénování složitých AI modelů. Mají integrovat masivní výpočetní výkon na úrovni 100 000 pokročilých AI procesorů. V české žádosti je kromě Českých Radiokomunikací dále zapojeno i české superpočítačové centrum IT4Innovations.

Mít v Česku takto špičkový výpočetní výkon by podle zmocněnce pro AI Kavalírka představovalo zásadní přínos nejen pro český AI výzkum, ale i celý průmysl. Do projektu by se navíc mohli zapojit I investoři z dalších zemí střední a východní Evropy. „Nyní začneme spolu s investorem jednat s Evropskou komisí o dalších detailech projektu, zároveň již jednáme s dalšími státy o možných konsorciích. Rádi bychom vytvořili společnou silnou finální žádost za CEE region (střední a východní Evropa). Věříme, že šance jsou vysoké,“ dodal.

Budované datové centrum Českých Radiokomunikací na Zbraslavi má být největší v Česku a jedno z největších v regionu. Má plánovanou kapacitu 2500 serverových racků a příkon 26 megawattů. Ten je možné dále navýšit. Zprovoznění centra v původní velikosti je plánované v příštím roce.