Jedno z rypadel v lomu ČSA na Chomutovsku by se mohlo stát památkou. Vlastník lomu s tím nesouhlasí

Studenti architektury a pedagogové z Českého vysokého učení technického požádali o zařazení rypadla v lomu ČSA na Chomutovsku mezi památky. Podle nich je stroj s označením RK 500 unikátní a v době po ukončení těžby by měl připomínat historii povrchového dobývání uhlí. Proti návrhu je ale vlastník lomu, společnost Severní energetická. Firma počítá s tím, že rypadlo rozebere a místo kde stojí, pak zatopí vodou.

„Čekáme na oficiální žádost ministerstva kultury, které nás požádá o to, abychom vypracovali řádný návrh na prohlášení, návrh posoudili, k tomu se u nás sejde pracovní skupina, která potom ten návrh posoudí a rozhodne, jestli to na to má, anebo nemá,“ popisuje pro Český rozhlas Sever Tomáš Brož z ústeckého Národního památkového ústavu, jak začíná proces případného prohlášení rypadla památkou.

Jedno z rypadel v lomu ČSA na Chomutovsku by se mohlo stát památkou. Vlastník lomu s tím ale nesouhlasí

Kromě památkářů se k žádosti vyjadřuje také Krajský úřad a místní samospráva. Tato tři vyjádření následně posoudí ministerstvo kultury.

Vlastník rypadla, těžební společnost Severní energetická, má s rypadlem jiné plány. Chce ho rozebrat.

Podle mluvčí společnosti Evy Maříkové se mělo o případném využití rypadla mluvit už před deseti nebo patnácti lety, když vznikal plán rekultivace.

„Naplánovat a schválit koncepci budoucnosti tak rozsáhlého území, jako je lom ČSA, trvá několik let. Dnes už není čas ani prostor pro nekoncepční návrhy jednotlivců. Místo, kde velkostroj dnes stojí, bude pod hladinou jezera. Přemístit tak velký stroj, který je už dlouhou dobu nefunkční, je prakticky nemožné,“ vysvětluje Maříková.

Těžební společnost proto s návrhem architektů ČVUT nesouhlasí. Ministerstvo by mělo podle památkářů rozhodnout o tom, jestli se rypadlo stane památkou, ve druhé polovině tohoto roku.