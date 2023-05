Podcasty i umělá inteligence. Český rozhlas sleduje ve svých 100 letech moderní trendy

Český rozhlas tento týden slaví 100. narozeniny. V posledních letech prošlo vysílání několika výraznými změnami. Z analogového přešlo na digitální vysílání. A snaží se využít nástup umělé inteligence. Uslyšíte o tom i v dalším dílu seriálu, který nastiňuje minulost, přítomnost a budoucnost rozhlasu. 100 LET ROZHLASU Praha 15:13 17. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rozhlasový mobilní karavan R-stream nabízí „studio na kolečkách“. Díky svému otevřenému uspořádání může fungovat i jako malé pódium | Zdroj: Český rozhlas

„Tohle je vůz, který je v rozhlase 25 let. A za těch 25 let se v něm jednou vyměnila technologie, protože ve vozech technologie stárnou, jako ve všech studiích technologie po deseti letech stárnou,“ ukazuje Jaromír Nikl, vedoucí oddělení rozhlasových přenosů.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Český rozhlas slaví 100. narozeniny. V posledních letech prošlo vysílání několika výraznými změnami, připomíná Patrik Salát

Rozhlasové vozy slouží k zajištění vysílání mimo budovu, například z koncertů nebo důležitých akcí. „Dříve bylo všechno analogově, všechno bylo klasické zaznamenání vlnění. Když vám do ucha fouká vítr a slyšíte chvění, tak my jsme přes mikrofon zaznamenávali to chvění. A všechno se zaznamenávalo analogově. Dnes je všechno už digitální. Tady v tom voze už není ani zbytek analogu, všechno je opravdu digitální,“ přibližuje.

A v digitální podobě můžou posluchači naladit také vysílání všech celoplošných, digitálních a regionálních stanic.

„V tuto chvíli vysíláme na několika platformách, jak analogových, tak digitálních. Analogový už je poslední, a to FM. AM vysílání, jeho předchůdce, jsme vypnuli asi před rokem a půl. Energeticky nesmírně náročné. Podařilo se nám ho vypnout a převést naše posluchače na moderní formy těsně za pět minut, před vypuknutím energetické krize,“ upozorňuje ředitel techniky a správy Českého rozhlasu Karel Zýka.

Oblíbené rozhlasové pořady si můžou lidé poslechnout také na internetu. „Doménou je takzvaný nelineární poslech. To znamená podcasty, stahování a tak dále. Typickým představitelem a chloubou je projekt mujRozhlas s přístupem k obrovskému archivu,“ podotýká.

Digitální vysílání se navíc dá naladit i v televizi. „Je to sice trošku anomálie, ale lidé si na to zvykli. A stabilních deset procent lidí poslouchá rádio přes televizi,“ doplňuje ředitel techniky a správy Českého rozhlasu.

Povídky umělé inteligence

Podle Zýky se také začíná více experimentovat s využitím umělé inteligence. První pokusy si můžou lidé poslechnout v aplikaci mujRozhlas. Patří k nim i projekt Digitální spisovatel.

„Narazili jsme na projekt Digitální filozof Dity Malečkové a Honzy Tyla. Moc se nám líbil a chtěli jsme, protože máme umělou inteligenci v různých technologických řešeních, vědět, co by se stalo, kdybychom dali umělé inteligenci naprostou tvůrčí svobodu, a tak ten projekt vznikl,“ popisuje autorka Digitální spisovatel Anna Vošalíková.

Umělá inteligence navíc pomáhá i ve zpravodajství. „Umělou inteligenci používáme jako pomocný nástroj, který nám pomáhá zrychlit některé rutinní úkoly, které musí novináři dělat. Konkrétně používáme umělou inteligenci na přepis rozhovorů. Dál experimentujeme s nástroji, které by nám v bucnou mohly pomáhat efektivněji přiřazovat klíčová slova ke článkům, vyhledávat související články, rešeršovat,“ vyjmenovává datový novinář serveru iROZHLAS.cz Jan Cibulka.

Kromě toho se experimentuje také s hlasovou syntézou. Podle Cibulky by tak do budoucna mohla umělá inteligence promlouvat i k posluchačům.

„V současné době je to něco opravdu hodně experimentálního, protože stále je to poznat. Stále si myslíme, že lidská moderátorská práce je nezastupitelná. Ale do budoucna se můžeme bavit o tom, jestli umělá inteligence nemůže namlouvat nějaká technická oznámení,“ přemýšlí datový novinář, který letos získal Novinářskou křepelku, ocenění pro mladé žurnalisty do 33 let.

Podle měření poslechovosti Radioprojekt za poslední půlrok si stanice Českého rozhlasu naladí denně téměř 1,7 milionu lidí. Celkový podíl Českého rozhlasu na rozhlasovém trhu se zvýšil na rekordních téměř 28 procent.