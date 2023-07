Gott se vrací. V Českém rozhlasu zazní text, který načetla umělá inteligence hlasem hudební legendy

Hlas Karla Gotta, který vytvořila umělá inteligence, už ve čtvrtek uslyší ve vysílání posluchači Českého rozhlasu. Bude součástí četby na pokračování ze zpěvákovy autobiografie „Má cesta za štěstím“. A je to vůbec poprvé, kdy bude v Česku takový hlas využitý v literárně-dramatickém díle. GOTT NAVŽDY Praha 18:44 10. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karel Gott | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

Hlasová syntéze z reálného hlasu pouze vychází. „Začnete vytvářet digitální otisk hlasu. To je počítačový kód, který si napíše strukturu hlasového projevu dané osobnosti. Jakmile takový počítačový kód máte, tak pomocí programu, kterému se říká syntezátor řeči, můžete vytvářet výstupy,“ vysvětluje ředitel marketingu a digitálních služeb Jiří Malina.

Je to technologie, kterou už média postupně začínají využívat. K vytvoření je potřeba hlasová předloha, ideálně herec, nebo moderátor, který vývojářům namluví to, co potřebují.

„Nikdo tady nic podobného nikdy nedělal na této úrovni. Cítím úlevu, že se nám to podařil dotáhnout do konce a je to kvalitní,“ říká ředitel programu Českého rozhlasu Ondřej Nováček.

„Zároveň cítím napětí. Karel Gott má v této zemi plno fanoušků a každý to bude hodnotit. Ale zase mi přijde vzrušující, že jsme Karla Gotta vrátili mezi nás,“ dodává.

Četba na pokračování

„Byla to velká výzva. Hlas Karla Gotta tady znají všichni. Jeden z nápadů byl představit Český rozhlas jako instituci s velkou historií, která se ale nebojí využít moderní technologie,“ říká kreativní producent Českého rozhlasu Lukáš Sapík.

Během posledních měsíců nejen ve studiích Českého rozhlasu vznikaly jednotlivé části četby na pokračování Má cesta za štěstím, tedy autobiografie, kterou Karel Gott dokončil krátce před svou smrtí na podzim 2019.

Četba bude sestavená nejen z pasáží namluvených hercem Igorem Barešem, ale také z částí s hlasem Karla Gotta od umělé inteligence.

„Ve chvíli, kdy máme takhle úžasné materiály, není o čem přemýšlet a je to jasná volba. Proto jsme se rozhodli, postavit to na četbě na pokračování. Samozřejmě jsme se v první fázi dovolili Ivany Gottové, nechtěli jsme podnikat partyzánštinu,“ uzavírá Sapík.

Informace o projektu najdete také na webu Gott.rozhlas.cz.