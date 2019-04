Hlasité cestující by mohla ukáznit rušička telefonů, vývojář ji zatím neplánuje uvést do provozu

Americká společnost Cubic Corporation si nechala patentovat systém, který v hromadné dopravě dokáže na dálku změnit nastavení telefonu, například jej přepnout na tichý chod či zcela vypnout. Technologie má znemožnit cestujícím, kteří například hlasitě telefonují nebo se z jejich přístroje line hudba, obtěžovat ostatní pasažéry, napsal britský deník The Times. Londýn/Washington 8:33 26. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tiché zóny především ve vlacích jsou určeny pro pasažéry, kteří si během cesty nepřejí být rušeni | Foto: Matthew Kane | Zdroj: Fotobanka Unsplash

Firma uvedla, že ve voze metra nebo v autobuse lze rozmístit senzory, které díky signálu mobilní sítě zaměří telefon „narušitele“. Její technologie by pak mohla přepnout přístroj na tichý chod, uzamknout některá nastavení nebo zařízení úplně vyřadit z provozu.

„Používání mobilních telefonů a dalších elektronických zařízení může obtěžovat cestující v hromadné dopravě, zejména v takzvaných tichých zónách,“ uvedla společnost v přihlášce patentu.

Tiché zóny především ve vlacích jsou určeny pro pasažéry, kteří si během cesty nepřejí být rušeni, obvykle je v nich zakázáno telefonovat nebo hovořit příliš hlasitě.

Firma nicméně popřela, že by měla v plánu svou technologii někde uvést do provozu, projekt má zatím podle ní ukázat, zda by něco takového bylo možné.