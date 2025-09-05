Chat Control je třeba upravit, pak budeme pro, zní od Progresivního Slovenska. Vondra: To nestačí
Česko bude v Unii vystupovat proti návrhu na sledování komunikace na internetu. Jeho zastánci tvrdí, že pomůže omezit šíření dětské pornografie, podle odpůrců lidé přijdou o soukromí. „Nechceme narušovat koncové šifrování. Podporujeme upravený návrh od europarlamentu,“ ujišťuje pro Český rozhlas Plus europoslankyně Progresivního Slovenska Veronika Cifrová Ostrihoňová. „Ani úprava neodstraňuje problémy,“ namítá europoslanec ODS Alexandr Vondra.
Proč podporujete návrh na sledování komunikace lidí na internetu?
Cifrová Ostrihoňová: Nevím, odkud máte informaci, že ho podporuji. Protože my jako Progresivní Slovensko podporujeme pozici Evropského parlamentu, která byla odhlasovaná už v roce 2023 a která upravila původní návrh Evropské komise. Za původním návrhem nestojíme.
Chat Control: boj proti dětské pornografii, nebo konec soukromí? Téma pro europoslance Alexandra Vondru (ODS) a Veroniku Cifrovou Ostrihoňovou (Progresivní Slovensko)
Ta úprava hovoří o tom, že příkazy k získání materiálů by byly jen v konkrétních případech, kde je důvodné podezření. A explicitně vylučuje zásah do koncového šifrování. Toto je v návrhu Evropského parlamentu nedotknutelné.
Určitě nechceme, aby se narušovalo soukromí lidí. To znamená, že původní návrh Evropské komise nepodporujeme a stojíme za upravenou pozicí, kterou přijal Evropský parlament.
Ale je poměrně náročné mluvit o tom, co nakonec podpoříme, nebo nepodpoříme. Protože se na těchto návrzích musí shodnout rada, tedy členské státy. A vidíme, že tam se shoda nachází těžko.
I slovenská vláda Roberta Fica ještě v červenci podporovala původní návrh Komise, ale po kritice říká, že ho podporovat asi nebude. Takže potřebujeme vědět, co vlastně bude na stole a o čem nakonec budeme hlasovat.
Pane Vondro, vy jste proti zavádění jakéhokoliv sledování komunikace na internetu, je to tak?
Vondra: No tak zcela jistě. George Orwell kdysi slavně prohlásil, že útok na svobodu začne útokem proti pornografii, protože za tu se nikdo nepostaví.
Jistě, dětská pornografie je zlo, se kterým je třeba bojovat, ale rozhodně ne tím způsobem, jaký navrhla Evropská komise. Protože to by znamenalo masivní zásah soukromí všech občanů bez rozdílu. A se všemi důsledky z toho vyplývajícími.
Návrh Komise je třeba odmítnout, protože je to jediný návrh, který je na stole. A ten text z roku 2023, pokud vím, nebyl hlasován v plénu. Jediná pozice, kterou kdysi plénum zaujalo, byla v roce 2021 a nad zcela jiným návrhem, který byl dočasný a na bázi dobrovolnosti. Ale to se vůbec nevztahuje k aktuálními návrhu Evropské komise.
Čili aby vůbec mohlo být zahájeno jednání, tak k tomu musí zaujmout pozici Evropská rada. To by mělo být na pořadu někdy v polovině října. A já pevně doufám, že se nenajde většina, která by to schválila, protože ani návrh z Evropského parlamentu neodstraňuje problémy, které tady vznikají. Policie a bezpečnostní složky si prostě chtějí zjednodušovat práci.
Výchova, nebo policie?
Jaké opatření by se tedy mělo zavést, aby bylo možné omezovat šíření dětské pornografie?
Cifrová Ostrihoňová: Kdybych měla přímou odpověď na vaši otázku, byl by život jednodušší. Na tohle není jedna odpověď.
Je tu soubor opatření od edukace ne dětí, ale rodičů, aby zbytečně nesdíleli na internetu mnoho fotografií svých dětí. Je třeba posilovat kapacity policejních složek a snažit se zjednodušit a zpřehlednit komunikaci mezi platformami, které by měly materiál policii nahlásit a pak ho odstranit.
Zároveň je třeba myslet i na to, že potřebujeme ochránit soukromí obětí a přeživších sexuálního zneužívání, kteří se objevují v materiálech šířených na internetu.
Potřebujeme vyřešit to, aby platformy musely nahlašovat takový materiál. A tam jsme se právě zasekli a snažíme se najít cestu, jak zprůchodnit kooperaci mezi policejními složkami a jednotlivými platformami. Ale nechceme narušovat koncové šifrování.
Máte představu o tom, jaký soubor opatření by Evropská unie měla přijmout, aby se omezilo zneužívání dětí na internetu?
Vondra: Řešení začíná především u výchovy dětí, jak pracovat s internetem, jak pracovat se sociálními sítěmi a s chytrými telefony. To je zásadní a zodpovědní rodiče si to uvědomují.
A může tomu pomoci i společnost. Já bych kupříkladu nebyl proti tomu neumožnit žákům na základních školách přístup k mobilnímu telefonu ve výuce. Druhá věc je, že policejní a další bezpečnostní složky mají nástroje.
Dětská pornografie je čisté zlo. Jsou tady dvě skupiny lidí, kteří ten problém vytváří. Jsou to konzumenti, a to rozhodně není většina společnosti. To je minorita lidí, kteří mají v lepším případě nemoc, v horším případě jsou to problematické osoby.
A pak jsou ti, kteří tohle vyrábí a kšeftují s tím. Ale to jsou omezené skupiny lidí a policie a bezpečností složky mají nástroje, jak to sledovat.
Ale sáhnout do koncového šifrování, to je úplně špatně. To je, jako kdyby kvůli zlodějům v obchodě kontrolovali všechny, kdo z obchodu odchází. Nebo vám při psaní dopisu někdo koukal přes rameno.
Poslechněte si celou debatu v audiu na začátku článku.