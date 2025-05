Chat GPT je pacifista, Gemini doporučuje eskalaci. Vědci hledají využití umělé inteligence v diplomacii

Vědci z Centra pro strategická a mezinárodní studia ve Washingtonu stavěli různé modely umělé inteligence (AI) do předem daných strategických scénářů, například odstrašení od případného střetu v Arktidě. Zjišťovali, jestli budou spíš agresivní, nebo naopak se budou snažit situaci uklidňovat, jak píše americký rozhlas NPR.

Modely jako Chat GPT a Claude se projevily jako pacifisté. Použití síly navrhly pro necelých sedmnáct procent scénářů. Naproti tomu třeba Llama nebo Gemini byly výrazně agresivnější a eskalaci konfliktu doporučily až ve 45 procentech scénářů.

Výsledky se také lišily podle zadaných zemí. Když měla AI poradit fiktivnímu diplomatovi ze Spojených států, Velké Británie nebo Francie, tak doporučila spíš agresivnější přístup. Ale zemím jako Rusko nebo Čína radila naopak uklidnění situace.

Vědci upozorňují na to, že přesně nevíme, jak modely fungují. Víme, co do systému vkládáme a co vyjde ven, ale nevíme, co se děje uvnitř.

AI nehraje na osobní vztahy

Umělá inteligence však může pomoct analyzovat velké množství situací a jejich variant, což zkoumá španělský institut IFIT.

Ten si všímá, že tradiční diplomacie často sází na zdlouhavá, všezahrnující jednání. Podle institutu ale z analýzy dřívějších konfliktů vyplývá, že jistější cesta k míru vede spíš přes rychlejší rámcové dohody a omezená příměří s tím, že detaily se dojednají až později.

Umělá inteligence neumí brát v potaz osobní vztahy státníků, které mohou cestu k míru dost ovlivnit. Neumí také postihnout dlouhodobější důsledky krátkodobých řešení. Příkladem je Mnichovská dohoda z roku 1938, krátkodobá deeskalace za cenu ústupků, která ale nakonec vedla ke katastrofě v podobě druhé světové války.

Dalším problémem může být, že se systémy AI „učí“ z otevřených zdrojů na Západě. Jenže totalitní režimy takto otevřené ve svém rozhodování nejsou, proto o nich vědci AI moc nenaučí. Její pomoc s přístupem k autoritářským režimům, jaké jsou v Rusku, Číně nebo Severní Koreji tak zůstává omezená.