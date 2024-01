ChatGPT v automobilech? Volkswagen oznámil jeho zavedení do svých nových modelů

Firma Volkswagen oznámila, že nasadí ChatGPT do některých svých automobilů. Řidiči by ho pak mohli využívat pomocí hlasových povelů během řízení. Jaká rizika se s nasazením AI do automobilů pojí? A jaké výhody řidičům přinese? „Je konverzační. To je přesně to, co řidič potřebuje, když se nemá zabývat klávesnicí a podobnými věcmi, které by ho rozptylovaly od řízení,“ rozebírá novinář Petr Koubský z Deníku N pro Český rozhlas Plus.

Praha 19:20 13. ledna 2024