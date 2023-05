V Číně poprvé zatkli muže kvůli zneužití umělé inteligence. Na ChatuGPT měl vyrábět falešné zprávy

Muž v Číně měl pomocí ChatuGPT vytvořit a sdílet zprávu o vlakovém neštěstí, při němž zemřelo devět lidí. Úřady jej zatkly kvůli trestnému činu vyvolávání hádek a provokace, uvádí server Vice.com. Podle listu South China Morning Post jde zřejmě o první zatčení v souvislosti se zneužitím umělé inteligence. Peking 13:36 10. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Muž v Číně měl pomocí ChatuGPT vytvořit a sdílet zprávu o vlakovém neštěstí, při němž zemřelo devět lidí. Úřady jej zatkly (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Zatčeného muže nazývají úřady pouze jeho příjmením Hong. Měl použít ChatGPT k vytvoření článku o vlakovém neštěstí, které se stalo 25. dubna a zemřít při něm mělo devět lidí. Následně jej muž zveřejnil na platformě Baijahao.

V době, kdy si jeho příspěvku úřady všimly, měl již dvacet sdílení a přes 15 000 uživatelů na něj kliklo.

Honga zadržela policie v provincii Kan-su za „používání technologie umělé inteligence k vymýšlení falešných a nepravdivých informací“ a za „využívání moderní technologické metody k výrobě falešných informací a jejich šíření na sociálních sítích“, píše server Vice.com.

Jak později vyšetřovatelé zjistili, že Hong vkládal do ChatuGPT části virálních příběhů z Číny z posledních let, aby vytvořil různé verze téhož falešného příběhu, a pak je sdílel na platformě Baijahao. A to vše navzdory tomu, že ChatGPT je v Číně zakázán. Lze se ale k němu připojit přes VPN.

Policie Honga obvinila z trestného činu vyvolávání hádek a provokace, za který hrozí trest až pět let vězení, v případě závažného trestného činu až deset let vězení.

Čínská vláda se vzhledem k rostoucí oblibě ChatuGPT snaží zavést pravidla, kterými by se měli vývojáři řídit. Mezi návrhy je zákaz vytváření nepravdivých příběhů a informací, jasné označení obsahu vytvořeného umělou inteligencí a to, že data, která vývojáři používají k tréninku umělé inteligence, nesmí diskriminovat etnickou příslušnost, rasu a pohlaví.