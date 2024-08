ChatGPT už vyzkoušelo 36 procent Čechů. Populární je zejména u mladých, kteří ho často využívají při práci

Technologii ChatGPT si od jejího spuštění vyzkoušelo 36 procent Čechů a téměř dvě třetiny ji alespoň znají. Populární je hlavně mezi mladými, kterých ji aktivně využívá nadpoloviční většina, často i jako pomocníka v práci. Vyplývá to z aktuálního průzkumu společnosti Enehano mezi více než 1000 lidmi v Česku. Praha 8:42 11. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Technologii ChatGPT si od jejího spuštění vyzkoušelo 36 procent Čechů a téměř dvě třetiny ji alespoň znají (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

ChatGPT je hlavním průkopníkem a popularizátorem konverzační umělé inteligence, který si může vyzkoušet kdokoliv. Zhruba 25 procent Čechů ve věku od 18 do 65 let jej využívá aktivně. Ve věku do 26 let je to 52 procent Čechů.

24:07 Vyhledávání není dokonalé, umělá inteligence by mohla lépe pochopit uživatele, věří novinář Koubský Číst článek

„Čísla nastupující generace poměrně jasně ukazují, kde je budoucnost. Nejde přitom jen o nějaké nahodilé zkoušení možností umělé inteligence, více než čtvrtina mladých využívá ChatGPT pravidelně, prakticky každý týden, nemálo z nich dokonce na denní bázi,“ uvedl spoluzakladatel Enehana Michal Peška.

Nejmladší generace využívá inteligentního chatbota ve stylu ChatGPT nejčastěji jako pomocníka i v práci. Z lidí, kteří mají o ChatGPT alespoň nějaké povědomí, dnes pomáhá pětině mladých. Dalších 33 procent z nich si myslí, že by jim v práci takový inteligentní chatbot pomohl.

„Systematičtější a zároveň praktické využití umělé inteligence ve firmách a organizacích však zatím spíše pokulhává. Právě schopnost přetavit možnosti generativní AI do fungujících a přínosných nástrojů či řešení je hlavní výzvou, na kterou se nyní soustředíme,“ řekl ředitel startupu Rossie.AI Martin Franc.

AI odkrývá život i strasti dávných civilizací. Lidstvu tak může pomoct připravit se na budoucnost Číst článek

Mezi takové nástroje AI může podle něj patřit monitoring hovorů, kdy umělá inteligence vytvoří souhrn hovoru, identifikuje z něj vyplývající úkoly a zadá je. Nebo ohodnotí operátora a předá mu zpětnou vazbu. Dále například zpracování e-mailů, když AI dokáže klasifikovat mailové zprávy, připravit pro příjemce souhrn sdělení e-mailů a vytvořit na jeho základě zadání.

Zhruba sedm procent lidí uvedlo, že využití inteligentního chatbota ve stylu ChatGPT by v jejich práci sice dávalo smysl a bylo možné, ale oni sami nechtějí. Další dvě procenta Čechů mají z ChatGPT obavy.