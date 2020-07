Po chytrých obojcích pro dojnice přichází na trh také typ pro býky. Farmářům ušetří práci i peníze

Vědci z Mendelovy univerzity v Brně začali testovat chytré obojky pro býky. Vypadají jako větší chytré hodinky a na krku zvířat monitorují jejich aktivitu. Farmáři tak můžou pomoct s předstihem odhalit případnou nemoc zvířete. Od nové technologie si výzkumníci slibují nejen snazší péči o dobytek, ale také úsporu peněz. Brno 18:20 20. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tele býka (ilustrační foto) | Zdroj: Pixabay

Farmář Libor Urbánek z Katova na Brněnsku chová na svém statku 60 strakatých telat. Mladí býci polehávají na slámě nebo přežvykují v jednotlivých kotcích. Krky jim zdobí látkové obojky s černými senzory.

„Senzor, který tady máme, snímá některé životní funkce zvířete. Pro nás je důležité přežvykování a pohybová aktivita. Systém z toho vytváří křivky a u vzniklého grafu je pro mě důležitá, aby byl co nejrovnoměrnější,“ říká farmář Libor Urbánek.

Pokud se tele začne chovat jinak a data z obojku se odchýlí od normálu, tak to většinou znamená, že se blíží nějaké zdravotní komplikace. Farmář tak díky monitorovacímu systému může zareagovat s předstihem a zvíře může začít léčit dříve, než nemoc naplno propukne.

„Máme tu 300 kusů zvířat a s manželkou se o ně denně staráme sami. Dřív, když bylo podezření u některého telete, že má třeba horečku nebo dýchací problémy, tak jsme museli vlézt do boxu a všechny zvířata vyšetřit. Práce je jen na nás dvou, takže díky tomuto systému jsme se dostali do situace, kdy to dokážeme zvládnout,“ popisuje změnu postupů díky využití moderní technologie farmář Urbánek.

Po dojnicích i býci

Podobné obojky farmáři již dříve využívali k monitorování aktivity dojnic. Vědci z Agronomické fakulty Mendelovy univerzity se ale jako první rozhodli systém otestovat také na chovu býků, jak vysvětluje jeden z autorů projektu Daniel Falta: „Spousta lidí z praxe si neuvědomuje, že býk, který roste přírůstkem ke dvěma kilogramům denně, je stejně užitkově na výši jako kráva, která produkuje 50, 60 litrů denně. Je tedy nutné věnovat péči právě i býkům.“

„Většinou, když přijdu ráno do stáje, tak si otevřu počítač a podívám se, jak ty křivky vypadají. Když nějaká z nich klesá, tak indikuje nějaký problém. Podívám se, jaké je to číslo, vyhledám si tele přímo ve stáji a pak to dál řešíme buď sami, nebo například i s veterinářem,“ vypráví Libor Urbánek.

„Cena nejjednodušších obojků se pohybuje okolo 30 euro, tedy 750 korun. A farmáři seto doopravdy vyplatí, protože když se má zvíře dobře, tak i výsledný produkt vzniká za nejlepších podmínek,“ dodává proděkan Agronomické fakulty Mendelovy univerzity Daniel Falta.

Kromě pana Urbánka ale zatím v Česku nikdo chytré obojky pro monitorování býků nepoužívá.