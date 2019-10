Americká armáda chce vyvinout chytré zbraně. Šlo by je vypnout na dálku či nastavit, kdy mohou střílet

Americká armáda chce sofistikovanější výbavu. Zakázku na pušku budoucnosti chce podle agentury Reuters zadat příští rok. Zařízení by mohlo najít uplatnění nejen u vojáků, ale i mezi civilisty, kteří v USA vlastní na 393 milionů střelných zbraní. Zařízení by mohlo v praxi zabránit například incidentům, kdy vystřelí dítě, případně je ukradená zbraň využita ke zločinu. Šlo by ji totiž jednoduše vypnout. Washington 17:27 20. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Chytré zbraně by mohly zabránit například nehodám, kdy z ní vystřelí dítě. Ilustrační foto | Zdroj: Reuters

Již brzy by tak mohli američtí vojáci disponovat chytrou karabinou, nebo kulometem, jenž by byl vybaven počítačem. Ve hře jsou také palné zbraně zaznamenávající všechen pohyb, včetně úhlů v momentu výstřelu, jež by mohly sloužit jako digitální důkaz v případě vyšetřování střelby.

Majitelé zbraní a policie se přitom v USA podobné aplikaci moderních technologií dlouhodobě bránili. Mezi argumenty patřilo nebezpečí, že budou chytré zbraně napadeny hackery, že selžou, nebo že jejich zavedení povede k vyšší kontrole ze strany státu. Armáda však hodlá nové systémy pořídit bez ohledy na tyto námitky, píše agentura Reuters.

Jednou ze společností, jež s americkou armádou na modernizaci zbraní pracuje, je Dimensional Weapons Systems. Jejím úkolem je vytvořit operační systém, který by bylo možné zabudovat do zbraně, takže by například bylo možné ze zbraně vystřelit jen v případě, že by ji obsluhoval oprávněný, předem určený střelec.

Obava z politické vůle

„Některých funkcí je možné dosáhnout, pokud byste zbraň přilepili lepicí páskou k iPhonu,“ prohlásil majitel společnosti Melvic Smith. „My však nabízíme skutečně první integrovaný operační systém na světě.“ Dimensional Weapons Systems se zároveň označuje za první firmu, která vyvinula patentovanou palnou zbraň založenou na blockchainu.

„Náš tým se skládá z veteránů, policistů i lidí, kteří podporují druhý dodatek,“ dodal Smith s odkazem na druhý dodatek americké ústavy, který občanům USA zaručuje právo na držení zbraně a vytváření milicí. „V kontaktu jsme také s výrobci zbraní. Ti naši technologii milují, ale bojí se politické vůle,“ dodal.

Zbraně nové generace

Podle Smitha bude technologie schopná zaznamenat každý pohyb zbraně, od úhlu zaměření až do samotného výstřelu, a bude poskytovat digitální záznam, který lze použít při vyšetřování nebo výcviku. Zároveň bude zbraň průběžně diagnostikovat a oznámí jejímu majiteli, kdy je potřeba ji opravit nebo vyřadit z provozu.

Armáda zbraně nové generace (karabiny a kulomety) charakterizuje jako systémy, které budou vybaveny „inteligentní kolejnicí“ a budou prakticky na pomezí analogové zbraně a digitálního systému.

Probíranou zakázku na chytré systémy má v plánu zadat v příštím roce, přičemž nyní o kontrakt bojují tři finalisté - General Dynamics, Sig Sauer a Textron. V mezičase hledá armáda dalšího dodavatele, a to dodavatele informačních technologií pro zakázku.

Ten bude mít nejprve za úkol vybudovat protipožární systém, který spojí vojákovu zbraň se systémem a zajistí tak operátorovi, aby zůstal zaměřený na cíl. Tuto technologii již armáda využívá pro větší systémy, jako jsou dělostřelecké a protiletecké zbraně, jejichž prototypy jsou splatné letos v listopadu.

Poučení z minulosti

Myšlenka chytrých zbraní v minulosti nebyla přijata s otevřenou náručí. Výrobce zbraní Smith & Wesson se v roce 2000 téměř zhroutil, jelikož si s myšlenkou chytrých zbraní pohrával a majitelům ani průmyslu se to nelíbilo.

Německá společnost Armatix byla zase prakticky vyloučena z obchodu se zbraněmi poté, co její chytré zbraňové výrobky v roce 2014 bojkotovali Američtí zastánci práva vlastnit zbraň.

Výroba chytrých zbraní také v minulosti stagnovala kvůli nedostatků financí. Mnoho smluv totiž vyžaduje ukázku funkčního prototypu už před uzavřením dohody, což v případě dosud nevytvořeného zbraňového systému nelze splnit.

Nyní má však koncept podporu armády, proto lze předpokládat, že obavy a protesty odpůrců budou brzy irelevantní. Podle mluvčího americké armády projevuje o podobné zakázky zájem „velký počet dodavatelů“ z řad velkých i malých společností.

Za myšlenkou chytrých zbraní stojí také generální ředitel společnosti i(x) investice Trevor Neilson, který věří, že podobné inovace mohou „vyřešit problém násilí“. Nemyslí si ale, že by se zakázky a výroby měla chopit jedna z již zažitých velkých firem. „Inovace téměř nikdy nepřichází od lidí, kteří dělali sto let ten samý produkt. Kdokoli ale získá toto právo, vybuduje obrovskou společnost,“ dodal.