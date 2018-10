Nadzvukové, ale s vysokými provozními náklady. Před 15 lety letělo naposledy letadlo concorde

Vývoj nadzvukového letadla pro stovku pasažérů umožnily vysoké státní podpory francouzské a britské vlády. „Konstruktéři stavěli letadla větší pro víc cestujících s kvalitnějšími motory a jednou z těch možností právě v takové té euforii bylo, že doprava se musí zrychlit, že bude doprava nadzvuková, že spojení mezi kontinenty bude otázkou hodin,“ vysvětluje Radiožurnálu letecký expert Martin Salajka.

Od roku 1976 létalo 14 elegantních letadel se štíhlým trupem ve službách Air France a British Airways, většinou z Paříže nebo Londýna do New Yorku. Concorde se stal symbolem technického pokroku a luxusu. Využívali ho hlavně obchodníci a také celebrity.

Atlantik letoun překonal za 3,5 hodiny. „Let concordem je rozhodně jedním z nezapomenutelných zážitků. Vysokou rychlost člověk vnímá zvláště při startu, concorde opouštěl runway při rychlosti kolem 450 kilometrů, a pak samozřejmě ten neuvěřitelný prudký výstup do téměř dvaceti kilometrů, kdy člověk má dojem, že letadlo letí kolmo nahoru, pak letí chviličku rovně a pak zase jde na přistání, takže ten vodorovný let je velmi krátký,“ vzpomíná publicista a někdejší politik Miroslav Macek na několik svých letů concordem.

Letadlo náročné na spotřebu paliva ale bylo v běžném provozu ztrátové. Definitivně o jeho osudu rozhodla tragická havárie v roce 2000 u Paříže. Hned po startu concorde začal hořet na levém křídle a zřítil se v plamenech. Zahynulo 113 lidí, většinou němečtí turisté.

Vyšetřovatelé zjistili, že hlavní příčinou katastrofy bylo proražení palivové nádrže kusem pneumatiky, kterou předtím roztrhla lišta upadlá z jiného letounu na startovací dráhu. Obě společnosti lety concordů obnovily, zájem o ně už byl ale malý. Na podzim roku 2003 letěly concordy naposledy.

Sedmadvacet nadzvukových let v historii letecké dopravy skončilo. V případě velkých letadel nejspíš nenávratně. Podle Marina Salajky jsou důvodem hlavně vysoké provozní náklady.

„Zdá se, že v tuto chvíli spíš vyšla sázka na velké stroje, jako je Boeing 747 nebo Airbus 380, protože dopravit co největší počet cestujících za co nejnižší cenu je asi v tuto chvíli nejdůležitější hledisko,“ vysvětlil Salajka.

Pokud se nadzvukové dopravní letadlo objeví, bude to malý stroj pro několik cestujících. „Malé obchodní letouny se rychlostí blíží rychlosti zvuku, zatím ji nepřekračují, protože to by bylo samozřejmě konstrukčně i technicky náročnější. Pro byznysmeny nebo lidi, kteří jsou na rychlosti závislí, je asi výhodnější si pořídit nebo nejmout menší stroj a letět tam, kam opravdu potřebují, a ne létat pravidelné trasy,“ dodal Salajka.

Letečtí fanoušci na legendární concordy nemohou zapomenout. Obdivovat je ale už mohou jen v muzeích, kde většina vyřazených letadel skončila.