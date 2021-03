Plicní ventilátory vyvinuté na Chrudimsku nejspíš skončí ve skladu. Skončila výjimka pro jejich použití

Z původního nadšení zbyla nejistota. Tak by se dal popsat příběh přístrojů CoroVent, které vznikaly i na Chrudimsku. Nouzové plicní ventilátory měly být připravené pro situaci, kdy nemocnicím bude vybavení chybět. Jenže skončila výjimka pro jejich použití a výroba přístrojů je zastavená. Chrudim 22:26 8. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český přístroj CoroVent. Přístroje měly sloužit jako nouzové plicní ventilátory. | Foto: Dáša Kubíková | Zdroj: Český rozhlas

Rychlý a úspěšný - takový byl start CoroVentu. Vývojáři ho sestavili vloni na jaře. Měla to být záloha pro situaci, že přístroje budou v nemocnicích chybět. Jejich myšlenku podpořili dárci ve veřejné sbírce, když prakticky okamžitě poslali na konto 14 milionů korun. Jenže povolení pro použití CoroVentů skončilo před pár dny. Výrobce požádal ministerstvo zdravotnictví o další výjimku, ale není jasné, jak a kdy rozhodne. Linka na přístroje tak stojí.

Podle prosetínského konstruktéra Michala Vychroně, který se na vývoji CoroVentu podílel, je ale důležité to, že se funkční ventilátor vůbec podařilo dát dohromady. „Ačkoli to všechno neprobíhá tak, jak bychom si přáli, tak hlavní message a to, co nás pořád drží v aktivitě, je to, že se podařilo vlastními silami v České republice vyvinout a postavit spolehlivý přístroj. Umíme je vyrábět ve velkých počtech kusů,“ říká.

V českých nemocnicích je asi 120 přístrojů. Dalších 70 zůstává ve skladech výrobce. Podle rozhodnutí ministerstva zdravotnictví se i přes vypršení platnosti výjimky smí používat ty ventilátory, které nemocnice skutečně využijí. Nové ale ne. Výrobce proto před časem hledal cestu, jak přístroje dostat na potřebná místa. Prostředníkem se měla stát Chrudim, která by dostala 50 CoroVentů.

Pomoc dalším státům

Starosta Chrudimi František Pilný (za ANO) už začal psát dopisy s nabídkou pomoci. „Všem okolním nemocnicím, že tyto ventilátory jsou k dispozici. Že v případě potřeby a nouze je z našeho skladu zapůjčíme těmto zdravotnickým zařízením.“

Všechno ale závisí na povolení nasazení přístrojů. Podle Michala Vychroně se výroba může zase rozjet. A když to bude potřeba, pomoct i ostatním státům. „Pokud by nějaký stát kdekoli na světě potřeboval, tak umíme naopak teď my pomoct. Problémy jsou jen organizační a papírové. Ale ventilátory nám nikdy chybět nebudou.“

Nevyužité ventilátory chtějí vývojáři nabídnout státu a převést do skladů hmotných rezerv.