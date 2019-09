Nordic Telecom, Sazka či Dense Air? Telekomunikační úřad nabízí lepší podmínky pro čtvrtého operátora

Jednou z firem, která má o aukci zájem, je Nordic Telecom. Ta už teď nabízí třeba pevné a mobilní připojení a internetovou televizi. Jestli se do dražby nakonec přihlásí, bude podle ředitele pro vnější vztahy Davida Vosky záležet na jejích konečných podmínkách.

„Na první pohled nás asi nic zatím neodradilo. Pro nás bude podstatné, jak bude vypadat finální dokumentace vyhlášení aukce. Na pevno rozhodnuti ještě nejsme, to rozhodnutí uděláme po zveřejnění finálních podmínek aukce v průběhu podzimu,“ vysvětlil Radiožurnálu Voska.

Český telekomunikační úřad přitom vyhověl připomínce právě od firmy Nordic Telecom, aby případný nováček získal v pásmu 3,5 GHz víc prostoru než stávající operátoři. Odmítl ale požadavek, aby se rozšířil jeho prostor taky v pásmu 700 MHz.

Podle Vosky ale současní operátoři ovládají víc kmitočtů, než kolik může vydražit případný čtvrtý operátor. „Je potřeba si uvědomit, že současní operátoři disponují stovkami MHz pásma, ten nováček v podstatě začíná od nuly, takže je potřeba mu vytvořit prostor, aby mohl alespoň částečně tu pozici dorovnat. Ani při uplatnění vyšších spektrálních limitů, nebude mít zdaleka tolik pásma, jako mají současní operátoři,“ dodal Voska.

Podobné připomínky jako Sazka

Od toho, kolik místa operátoři vydraží, se přitom odvíjí taky kvalita a rozsah služeb, které můžou nabízet. Připomínky k návrhu aukce poslala taky společnost Sazka. Ta teď nabízí telekomunikační služby jako virtuální operátor.

Jestli se přihlásí do chystané dražby s cílem stát se čtvrtým operátorem, není jasné. Na dotazy Radiožurnálu neodpověděla. Podle Hospodářských novin přitom ministerstvo průmyslu a obchodu nepřímo podpořilo právě Sazku, když úřadu poslalo podobné připomínky jako loterijní společnost.

Mluvčí úřadu Štěpánka Filipová to odmítá: „Ministerstvo průmyslu a obchodu podporuje všechny potencionální nové operátory a je v zájmu všech, aby se aukce na kmitočty úspěšně uskutečnila. Pro ministerstvo je klíčové zlevnění mobilních dat a děláme proto všechny potřebné kroky.“

Přílišné zvýhodnění

Telekomunikační úřad přitom většinu připomínek od Sazky odmítl, nebo jim vyhověl pouze částečně. Podle bývalého člena rady telekomunikačního úřadu Ondřeje Malého podněty Sazky nového operátora příliš zvýhodňovaly.

„Připomínky šly na jednu stranu k tomu, aby stát chtěl po novém operátorovi co nejméně a zároveň mu to prodal co nejlevněji. Což by ale toho nového hráče nijak nemotivovalo k tomu, aby tu síť reálně postavil. Takže by to možná nezlepšilo situaci na českém trhu, kterou všichni zlepšit chceme,“ vysvětlil Malý.

Zájem o aukci by mohla mít taky britská společnost Dense Air. Ta ale nenabízí klasické služby koncovým spotřebitelům. „Vybudovávají jakési hotspotové pokrytí třeba tam, kde operátoři nemají tak dobré pokrytí. A tu kapacitu pak nabízejí všem ostatním operátorům. Takže ten stávající hráči si vyřeší nějaký problém, který má. Nemusí dělat nic jiného, než že si uzavře smlouvu s Dense Air,“ jak upozornil Ondřej Malý.

Zájem o dražbu ale nechtělo britské vedení firmy blíže komentovat. Podmínky aukce ještě bude muset posoudit Evropská komise a taky český antimonopolní úřad. Dražit by se mělo příští rok v lednu.