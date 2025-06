Čtyřkolý Julbot má podle svých tvůrců brzy brázdit podzemními stavbami. Ramenem zvládne i pracovat

Podzemní nebo technologické chodby už brzy budou kontrolovat roboti. Tak to vidí odborníci z fakulty stavební ČVUT, kteří sestrojili automatický stroj použitelný v praxi. Zájem o něj projevilo už několik firem. Novinářům ho představili přímo v podzemní laboratoři v bývalém dole Josef nedaleko Slapské přehrady. Smilovice (Chotilsko) 17:21 12. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Julbot, jak se stroj nazývá, má podle Michala Máry (vpravo) řadu možných využití | Foto: Michaela Říhová | Zdroj: ČTK

Michal Mára z fakulty stavební ČVUT ukazuje vozítko velké asi jako zahradní traktůrek. „Je to autonomní inspekční robot, platforma osazená šestiosým ramenem. Má šest servomotorů, které mu umožní fungovat ve všech směrech,“ říká.

Julbot, jak se stroj nazývá, má podle Máry řadu možných využití: „Primárně je na monitoring podzemních prostor, ale obdobně by šel využít i na povrchových stavbách.“ Může tak například projíždět tunely a kontrolovat, co je tam špatně.

Bude se ale umět i zapojit do práce. „Má nasazený gripper – zjednodušeně řečeno kleště – díky kterým bude moct osazovat kotvy nebo vkládat výztuž do předem připravené díry,“ popisuje odborník z ČVUT.

Robot je samostatný jen částečně. Na rozdíl od průzkumných robotů, kteří se musí umět vyznat v úplně neznámém prostředí, bude mít inspekční robot na starosti důvěrně známé prostory – třeba důlní chodbu v podzemní laboratoři. I tam je čeho si všímat, ukazuje Michal Mára.

„Kabelovody, osvětlení, kotvy a konstrukce, které se v podzemí můžou nacházet,“ vyjmenovává. Zvládá ale snímat i samotný masiv – konkrétní typ horniny, nebo jestli v nich nedochází k poškození či defektům. Při pravidelném použití by pak pomocí algoritmů Julbot dokázal zmapovat proměnu místa.

Pozor, nesahat

Odborníci z ČVUT a spolupracujících firem se snaží samostatnost robotů dál vylepšovat. Kromě inspekčního robota se zvědavým ramenem tu mají i model jiného vozidla, s pásovým podvozkem a lžící podobnou bagru. Ukazuje je Jiří Šťástka z Fakulty stavební.

„Tohle je nakladač, který bychom chtěli autonomně zkoušet. Bude tu jezdit na základě wifi signálu. Potřeba vychází z průmyslu z prostředí, kde to není bezpečné pro lidi,“ říká. Doplňuje, že ačkoliv je model v laboratoři zatím jenom maketa, už se zvládne hýbat.

Čtyřkolový Julbot je proti němu samostatnější. Své okolí sleduje kamerami a dalšími přístroji, přesto by se mu lidé do cesty stavět neměli. „Prosím nesahat. Robot není uzpůsoben tomu, aby kolaboroval přímo s člověkem, protože vás v automatickém režimu nevidí a mohl by vám ublížit,“ varuje Mára.

„Je to jedna z největších výzev, které budeme se stroji řešit. Čím automatičtější stroje budou, tím bude práce s nimi obtížnější,“ doplňuje.

Na podobné základně chtějí výzkumníci vyvinout i další stroje schopné samostatně pracovat v podzemí. Roboticky naváděný nakladač bude podle nich první svého druhu na světě.