Drábová: V jaderných vědách máme generační díru. Neumíme se porvat o brilantní mladé lidi

Na zájmu o studium jaderných věd se odráží to, jak pravděpodobná je výstavba dalších bloků elektrárny Dukovany. „Mladí lidé chtějí něco dělat, chtějí zajímavý projekt. Teď ho snad budou mít," věří Dana Drábová ze Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Podobně zájem o studium vzrostl v době, kdy se mluvilo o dostavbě Temelína. S koncem projektu ale zájem poklesl. „Těžce jsme se s tím vyrovnávali. Začíná se nám objevovat generační díra," varuje

Zájem o studium jaderného inženýrství se pomalu zvyšuje, těší Drábovou. „A to s tím, jak se blíží okamžik rozhodnutí, že budeme opravdu stavět pátý blok v Dukovanech a že tady bude nový jaderný projekt,“ uvádí v pořadu Jak to vidí... na Dvojce.

Podobně vzrostl zájem o studium před deseti lety, kdy se mluvilo o výstavbě dvou bloků v Temelíně. „Tehdy jsme viděli opravdu významný nárůst zájemců o technické obory, které by v té jaderné elektrárně mohly sloužit. Ale jakmile byl tendr zastaven, tak nastal markantní pokles,“ připomíná Dostálová.

„To nebylo dobře, těžce jsme se s tím poklesem zájmu vyrovnávali a vyrovnáváme. Začíná se nám objevovat generační díra. Ti, kteří postavili, spouštěli a na začátku provozovali šest českých bloků, už pomalu míří na zasloužený odpočinek. A když s nimi mluvím, tak by rádi mladé lidi učili,“ uznává šéfka jaderného úřadu.

Jenomže mezitím se objevily další lákavé technické obory. „A my, v jaderná oblasti, se neumíme o ty brilantní mladé lidi porvat. Protože oni chtějí něco dělat, chtějí zajímaný projekt. Teď ho snad budou mít,“ věří Drábová.

Zničení Kachovky? Šílenství

Záporožskou jadernou elektrárnu na Ukrajině obsadili Rusové krátce po invazi na Ukrajině 4. března 2022.

„Průšvih, který tam od té doby visí na vlásku, se protržením Kachovky ještě ztenčil. Obsluha jaderné elektrárny Záporoží totiž nyní musela sáhnout k náhradním způsobům, jak zajistit adekvátní chlazení nejenom reaktorů,“ shrnuje předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová.

Vody na chlazení reaktorů naštěstí není třeba mnoho. Všechny reaktory jsou totiž od 11. září 2022 odstaveny.

„V elektrárně nyní běží udržovací provoz. Obsluha se stará, aby všechny součásti nutné pro chlazení adekvátně fungovaly.“

„Je jí ale potřeba na chlazení bezpečnostních systémů nebo dieslových generátorů. Naštěstí má elektrárna spoustu dalších možností, jak chlazení zajistit, což mimochodem prokázala v zátěžových testech, při nichž všechny evropské elektrárny po havárii ve Fukušimě musely ukázat, jak jsou odolné proti extrémním přírodním jevům.“

Záporožská elektrárna v zátěžových testech udělala velmi důkladnou analýzu toho, jak zajistí chlazení při protržení přehradní nádrže Kachovské přehrady v důsledku zemětřesení nebo záplavové vlny.

„V podstatě je ale úplně jedno, co ji protrhne. Víme, že elektrárna se s tím dokáže vyrovnat. Není to ale standardní situace. V elektrárně nyní běží udržovací provoz. Obsluha se stará, aby všechny součásti nutné pro chlazení adekvátně fungovaly,“ uklidňuje Drábová.

Rizikem pro aktuální stav Záporožské jaderné elektrárny by podle Drábové byl totální výpadek dodávek elektřiny a totální výpadek dodávek vody. „Na takzvaný station blackout jsou ale všechny elektrárny připraveny, mají na to své postupy, svá záložní zařízení. Všechny ale doufají, že je to za dobu provozu nepotká.“

Rusové při svém cílení na energetickou infrastrukturu Ukrajiny nicméně station blackout v Záporožské jaderné elektrárně způsobili za poslední rok sedmkrát. „Elektrárna a její obsluha se s tím přesto dokázaly vyrovnat,“ vyzdvihuje Drábová.

„Ředitel Mezinárodní atomové agentury Rafael Grossi tento týden vyrazí do elektrárny osobně, což je nutné brát jako velkou osobní odvahu a jako velký symbol.“

Navíc jsou tam stále přítomni na pozorování inspektoři z Mezinárodní atomové agentury.

„Čtveřice inspektorů je tam 24 hodin sedm dní v týdnu. Mimochodem ředitel Mezinárodní atomové agentury Rafael Grossi minulý týden na Radě guvernérů ohlásil, že tento týden vyrazí do elektrárny osobně, což je nutné brát jako velkou osobní odvahu a jako velký symbol,“ vyzdvihuje předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

Připomíná, že obavy ze zničení Kachovky měli odborníci delší dobu, nepřipadalo jim to ale pravděpodobné.

„Už loni v říjnu se mluvilo o tom, že odpálení Kachovky nedává smysl, protože by si Rusové zničili na dlouhá léta území, která chtějí k Rusku připojit. Připravili by se o velmi významný zdroj pitné vody pro Krym. Já sama jsem si myslela, že je to nesmysl, a vidíte, meze šílenství se nedokážou dopředu odhadnout,“ uzavírá Dana Drábová.

