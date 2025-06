‚Datovky‘ by mohly mít větší paměť, navrhují poslanci. ‚Cloud téměř nic nestojí,‘ chválí Koubský

Datové schránky by už nemusely automaticky mazat zprávy po 90 dnech od doručení. Nově by mohly fungovat více jako klasické e-mailové schránky. „Když si vezmeme, kolik stojí cloudová paměť, téměř nic, je to ohromný anachronismus. Asi byl oprávněný v době, kdy koncept datových schránek vznikal, ale to už je opravdu dávno,“ upozorňuje v pořadu Online Plus vědecký redaktor Deníku N Petr Koubský. ONLINE PLUS Praha 8:58 14. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Datová schránka (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Smartmockups.com

Pozměňovací návrh k návrhu jednoho ze zákonů, který aktuálně projednává Poslanecká sněmovna, předpokládá, že by měl uživatel přidělen určitý úložný prostor v datové schránce, ve kterém by mohly zprávy zůstávat uloženy, dokud by místo nedošlo.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Budou datové schránky fungovat jako klasické e-mailové? Poslechněte si pořad Online Plus s vědeckým redaktorem Deníku N Petrem Koubským

Velikost úložného prostoru by podle návrhu stanovovala Digitální a informační agentura. Její zástupci zatím odmítají spekulovat o tom, jak velké by úložiště mohlo být. Pokud návrh projde, bude muset totiž stát ještě vyjednat, kolik za úložiště zaplatí České poště, která datové schránky pro stát provozuje.

„Já si nemohu pomoci, mně celá tahle historie připomíná jednu povídku Šimka a Grossmana, kde se obec chystá vítat návštěvníka z Austrálie a je tam věta ‚zavedeme petrolejky, louče čadí, vykřikoval nadšený elektrikář Krupka‘. To si pamatuju a to je přesně to, o co tady jde. Datové schránky vypadají jako něco z minulého tisíciletí, nikoli budoucího,“ glosuje Koubský.

Mohou firmy vyvíjející AI modely k jejich tréninku volně používat data, která si stáhnou z internetu? Jaké dopady má nasazení umělé inteligence do vyhledávání Google? Poslechněte si celý pořad Online Plus z audia v úvodu článku.