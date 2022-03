Zelenského výzva ke složení zbraní byl deepfake. ‚Rusové chtějí zpochybnit úplně vše,‘ míní Koubský

V uplynulých dnech se na sociálních sítích i na webu ukrajinské televize objevilo falešné video, na kterém ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzývá své vojáky ke složení zbraní. „Facebook i Twitter už vydali prohlášení, že video mažou. Ale určitě se nepovedlo smazat všechny kopie,“ připomíná šéfredaktor serveru Lupa.cz David Slížek. Praha 22:32 18. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Volodymyr Zelenskyj | Foto: Ukrainian Presidential Press Service | Zdroj: Reuters

Celý domnělý proslov ukrajinského prezidenta byla takzvaným deepfake, šlo tedy o video, které vychází ze skutečných záběrů, ale je softwarově upraveno.

„Vypadá, jako by Zelenskyj výroky skutečně pronesl, i když ve skutečnosti nic takového neudělal. Při trošku detailnějším sledování je vidět, že úplně nesedí pohyby rtů a hlavy,“ popisuje Slížek.

Nedokonalostí si ale i kvůli nízké kvalitě videa běžný divák vůbec nemusí všimnout. Záběry byly krátce po zveřejnění dementovány. I tak ale možná splnily svůj účel.

„Hodně lidí to může přesvědčit, že je stejně všechno podvod, že žádnému videu se od tohoto okamžiku nedá věřit, že je autentické. Pokud je toto zmanipulované, může být zmanipulované cokoliv,“ říká k tomu redaktor Deníku N Petr Koubský.

„Toto zpochybnění důvěryhodnosti úplně všeho, s čím se lze potkat, je hlubší, závažnější a zásadnější věc. A pokud je to cílená propaganda ruského státu, znamená to, že jim funguje docela dobře,“ dodává.

Donedávna byly doménou dezinformátorů a manipulátorů především fotografie upravované například ve photoshopu. Videa pak lidé považovali za věrohodnější, protože jejich zmanipulování nebylo tak jednoduché jako v případě fotky.

„I my novináři vlastně pracujeme s tím, že kdykoliv vidíme nějaké video nebo fotku z internetu, musíme ověřovat a ověřovat a ověřovat. A dojít k tomu původnímu zdroji, pokud možno, abychom vůbec s tím materiálem mohli pracovat,“ přiznává Slížek.

To potvrzuje i Koubský. Přesto tady vidí jeden podstatný rozdíl: „Je pravda, že bychom neměli apriori důvěřovat ničemu a měli bychom si všechno ověřovat. Ale je rozdíl mezi větami ‚všechno může být podvod' a ‚všechno je podvod'. Propaganda se snaží přetočit myšlení lidí k té druhé větě. To je jedovaté sdělení. A proti němu musí novináři bojovat tím, že budou ukazovat, že v každé konkrétní situaci existuje pravda, které se lze dobrat.“

Rossgram

Po Facebooku a Twitteru se populární sociální síť Instagram stala další službou, jejíž využívání Rusům znemožnil tamní cenzurní úřad Roskomnadzor. Podle oficiálního vyjádření k blokování Instagramu přistoupil poté, co společnost Meta oznámila, že bude tolerovat schvalování násilí vůči ruským vojákům na Ukrajině.

„Rusko se prostě odstřihává od Západu. A snaží se, aby to, o čem si na Západě povídáme, se tam promítlo co nejméně. Aby lidé od toho byli co nejvíce izolováni,“ komentuje rozhodnutí ruské cenzury Koubský.

K odstavení Instagramu došlo v pondělí 14. března. Ruské úřady ale rozhodnutí oznámily s předstihem. Údajně proto, aby si uživatelé mohli svá videa a fotky zálohovat jinde.

„Na sociálních sítích kolovala například videa ruských instagramerů a instagramerek, kteří plakali nad tím, že Instagram v Rusku nebude dostupný. Lidé měli tendenci se jim smát nebo poukazovat na to, že jim sice vadí vypnutí Instagramu, ale nevadí jim samotná válka,” všímá si Slížek.

Skupina ruských vývojářů už ale pro tyto uživatele připravuje náhradu –⁠ vlastní kopii Instagramu nazvanou Rossgram. Ten má být dostupný už koncem března. „I grafika se docela podobá své předloze –⁠ alespoň tedy podle toho, co bylo zveřejněno na webu,“ míní šéfredaktor serveru Lupa.cz.

Připravit v tak krátkém čase plnohodnotnou náhradu populární sítě je technicky možné. Úskalí nové ruské sociální sítě ale bude jinde.

„Co nahradit nemůže, to je celosvětové publikum. Bude to síť pro uživatele z Ruska. A ani ne pro všechny, kteří Instagram používali. Takže z hlediska sociálního propojení, což je to, co je u Instagramu nejpodstatnější, to rozhodně plnohodnotná náhražka nebude,“ doplňuje Petr Koubský z Deníku N.

Poslechněte si celý rozhovor Davida Slížka s Petrem Koubským. Společně probrali také to, zda je v pořádku na sociálních sítích přát Vladimiru Putinovi brzkou smrt. Nebo jestli může bezpečnostní software ruské firmy skutečně znamenat nezanedbatelné bezpečnostní riziko.