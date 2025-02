Analytik: Čínský chatovací robot DeepSeek překvapil podobně jako Sputnik. Obezřetnost je namístě

„Jen blázen a dítě věří čínským datům. Na druhé straně nemůžeme popřít, že DeepSeek přinesl celou řadu technologických inovací, což je v mnoha ohledech pro Západ velké překvapení. Zároveň je tam ale spousta nejistoty, kterou odráží i propad akcií NVIDIE, dominantního výrobce čipů pro AI,“ vysvětluje Šlerka.

Levnější, ale srovnatelně dobrý

Překvapivé je podle datového analytika hlavně to, že čínský chatovací robot dosáhl v testech kvality úrovně modelu GPT 4 americké společnosti OpenAI. „Zřejmě se tak stalo vylepšeními v řadě technologií, ale za situace, kdy je Čína bojkotována v dodávkách těch nejvýkonnějších čipů. To samozřejmě budí pochybnosti, a proto Spojené státy americké už vyšetřují, zda nedošlo k obcházení vývozních pravidel.“

Podle Šlerky je však zajímavější dívat se na celou situaci z širší technologické perspektivy. „Čína je schopná velmi rychle okopírovat to, co se stane na Západě, ale už je taky schopna vylepšit jednotlivé technologie a produkovat je výrazně levněji. Toho jsme teďka svědky. DeepSeek je levnější model, srovnatelně dobrý, ale zároveň by jeho vývoj nebyl možný bez předchozího vývoje na straně společnosti OpenAI a dalších.“

Zároveň je ale DeepSeek zásadní i pro čínskou vnitřní politiku, a to hned z několika důvodů. „Tím prvním je, že se dokonce mluví o Sputnik momentu Číny v AI, čímž se chce říct, že Amerika je vyděšena z toho, co se stalo, podobně jako byla překvapena vypuštěním Sputniku do vesmíru. Stejný závod jako kdysi o vesmír dnes sledujeme v oblasti umělé inteligence,“ vysvětluje odborník.

Největší změna, kterou DeepSeek přinese do dynamiky vývoje umělé inteligence, je podle Šlerky to, že model je tzv. plně open source, což znamená, že s ním mohou svobodně pracovat další vývojáři.

„Otevírá se tím možnost urychlit vývoj a posunout se dál. Paradoxně se tak můžou vítězi závodu stát společnosti, jako je Meta nebo Amazon. Totiž tak jako Čína sleduje to, co se děje v AI ve Spojených státech a v západních zemích, tak úplně stejně západní země a Spojené státy sledují to, co se děje v Číně,“ popisuje Šlerka.

Politická cenzura a sběr dat

I když DeepSeek zatím neumí úplně všechno jako Chat GPT, bezpochyby jde o obrovské technologické vylepšení, ale i úspěch čínské propagandy a ukázku toho, že Čína je schopna držet krok se Spojenými státy. Pochybností je ale spousta, a to na mnoha úrovních.

„Nejčastěji se mluví o politické cenzuře. Pokud se zeptáte na to, co se stalo na náměstí Tiananmen nebo jak se žije Ujgurům, dostanete odpověď, která je v souladu s oficiální čínskou linií,“ připomíná datový analytik.

Daleko horší problém se ale týká ochrany dat. Ten, kdo používá DeepSeek, totiž zjednodušeně řečeno posílá data do Číny. Některé západní země proto už zareagovaly.

„Zákaz používat čínský chatovací robot vydala Itálie a stejnou snahu vidíme i ve Spojených státech a v Austrálii. Důvody budou určitě ve formálním zdůvodnění národně-bezpečnostní, v neformálním obava, že software je černá skříňka, kdy nikdo netuší, co se bude s daty dít. Z výzkumů víme, že lidé používají konverzační boty v celé plejádě otázek, včetně třeba konzultací o tom, koho mají volit. Zároveň víme, že existují i tzv. otrávené modely, které na 99,9 % odpovídají v souladu s tím, jak byly vytrénovány. Takový model tak může mít reálný vliv na cokoli včetně politiky uvnitř dané země,“ dodává Josef Šlerka.