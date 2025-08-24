Děti jsou závislé na sociálních sítích. Co s tím? ‚Je třeba zavést regulaci,‘ míní expertka
Děti a teenageři nedokážou přestat scrollovat, a to škodí jejich zdraví. Čas, který mladí lidé tráví na sociálních sítích, se od roku 2010 více než zdvojnásobil a dosahuje přibližně tří hodin denně. Podle Světové zdravotnické organizace vykazoval v roce 2022 víc než jeden z deseti teenagerů známky problematického a návykového používání sociálních sítí, všímá si zpravodajský server Politico.
Na základě naléhání odborníků na veřejné zdraví zvažují evropské vlády způsoby, jak odlákat mládež od mobilních telefonů. Pokoušejí se o to prostřednictvím politiky ověřování věku, osvětových kampaní, a dokonce i zákazu sociálních médií, vyjmenovává Politico.
00:00 / 00:00
Trumpova nejednoznačnost, demolice v Gaze, okouzlení Washingtonu Pákistánem, poptávka po ropě a digitální závislost dětí. Poslechněte si Svět ve 20 minutách
Evropské země si mohou stanovit vlastní omezení. Například francouzský prezident Emmanuel Macron volá po úplném zákazu pro děti mladší 15 let.
Technologické společnosti mezitím zavádějí opatření, jako jsou omezení obsahu podle věku, deaktivace určitých funkcí a vlastní nástroje na ochranu soukromí.
Někteří odborníci ale tvrdí, že to nestačí. A správný postup zůstává podle nich jasný.
Jiní odborníci nicméně upozorňují, že sociální média nejsou úplně špatná a mohou mladým lidem přinášet i výhody. Stále více důkazů ale poukazuje na souvislost s poklesem kvality života, včetně deprese a poruch spánku spolu s vyšší mírou užívání návykových látek, což jsou jevy, které nelze ignorovat, píše Politico.
Omezení sociálních sítí pro děti? Jedna z možných cest, míní Holý. ‚Zákaz nic neřeší,‘ namítá Šmahel
Číst článek
„Je třeba zavést regulaci, nějakým způsobem potrestat technologické společnosti, které škodí teenagerům a dětem. Něco se musí udělat,“ apeluje Kadri Soovaová, ředitelka organizace Mental Health Europe.
Myslí si, že pokud ze strany technologických firem neexistuje samoregulace nebo pokud podmínky regulace nejsou dostatečně důkladné, je třeba zavést určitá pravidla.
A četné skandály v posledních několika letech ukázaly, že technologické společnosti ne vždy upřednostňují bezpečnost svých nezletilých uživatelů, píše Politico.
Ochrana uživatelů
Bývalá zaměstnankyně společnosti Meta, tehdy Facebook, Frances Haugenová zveřejnila v roce 2021 interní dokumenty, které odhalily, že firma si byla vědoma škod, jež její produkty páchají na duševním zdraví teenagerů. Přesto neudělala téměř nic, aby tomu zabránila.
Japonské město chce přimět děti, aby méně používaly mobily. Odložit by je měly do deseti večer
Číst článek
Odborníci tvrdí, že stávající regulační nástroje nestačí. Požadují větší aktivitu od technologických společností, které podle nich navrhují své platformy tak, aby byly návykové.
Theo Compernolle, neuropsychiatr a bývalý profesor na Svobodné univerzitě v Amsterdamu, který se zasazuje o zákaz sociálních médií pro děti, má za to, že regulace se musí zaměřit na společnosti. Jinak je to prý jako bojovat proti drogám, aniž by se něco dělalo s jejich výrobci.
Ministři zdravotnictví unijních zemí v červnu přijali na zasedání Rady Evropské unie závěry, v nichž vyzývají členské státy, aby zvážily preventivní opatření k regulaci přístupu mladých lidí k digitálním technologiím.
Patří mezi ně zóny bez obrazovek, omezení používání digitálních technologií ve školách i výzva tvůrcům digitálních platforem, aby převzali větší odpovědnost.
Jedním z nejvýznamnějších právních předpisů týkajících se online platforem je pak unijní
zákon o digitálních službách. Vyzývá sociální média, aby zavedla „přiměřená a adekvátní opatření k zajištění vysoké úrovně ochrany soukromí, bezpečnosti a zabezpečení nezletilých osob“, uzavírá Politico.
Poslechněte si celý Svět ve 20 minutách. Trumpova nejednoznačnost je to nejhorší, co může být. Nikdy v historii Izraele nebylo srovnáno se zemí tolik budov jako v Pásmu Gazy. Jak Pákistán překvapivě okouzlil Washington. Dosáhne poptávka po ropě brzy vrcholu?