Musíme odlišit škodlivý obsah od toho, který je nepříjemný. Říká o blokování dezinfowebů publicista

Ministerstvo vnitra začalo chystat zákon, který by měl upravit případné blokování webů s dezinformacemi. Celý proces je složitý a ve vymezení zákona panují mezi poslanci neshody. První verze v srpnu nezískala shodu vládních koaličních stran, proto se nyní pracuje na nové variantě. Ta ale zcela vynechává pojem dezinformace. Praha 0:10 22. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministerstvo vnitra začalo chystat zákon, který by měl upravit případné blokování webů s dezinformacemi. Celý proces je složitý a ve vymezení zákona panují mezi poslanci neshody (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Nový návrh zákona na úpravu blokování dezinformačních webů předkládá, že k blokaci může dojít v případě webu disponujícího obsahem způsobilým ohrozit svrchovanost, územní celistvost, demokratické základy České republiky nebo značnou měrou ohrozit vnitřní pořádek a bezpečnost ČR.

Návrh by měl platit především v případech, kdy by takový obsah vytvořila nebo šířila osoba či stát, na které se vztahují mezinárodní sankce, anebo subjekty pod jejich kontrolou.

Samotný koncept je ale teprve v základech, a navíc je velmi obecný. Jeho vytvoření je totiž samo o sobě velmi složité, což dokládá i dříve zmatečná snaha o blokování dezinformačních webů na začátku ruské invaze na Ukrajinu.

Problém vymezení pojmů

Podle Petra Koubského, redaktora Deníku N, bude opravdu těžké vymyslet funkční zákon. Problém je dle něj především s vymezením pojmů.

„Kdyby v tom zákonu bylo napsáno dezinformace, tak okamžitě stojíme před tím, jak definovat dezinformaci, a to nebude o nic snazší než formulace, které v tom návrhu mají. Dosáhnout tedy jenom elementární shody na tom, co vlastně je ten škodlivý obsah, který by se měl blokovat a jak ho definovat pro všechny budoucí případy, je extrémně obtížné, takže není divu, že na tom není politická shoda,“ vyjadřuje se k situaci Koubský.

Myslí si také, že ministerstvo vnitra je v o to těžší pozici, když musí vytvářet takový zákon v zemi, kde tomu historický kontext příliš nepřeje.

„Napsat takový zákon je velice těžké a dvojnásobně těžké to je v českém prostředí, které je z dobrých historických důvodů přecitlivělé na omezování svobody slova. Je ale nutné definovat a odlišit škodlivý obsah od obsahu, který je jenom nepříjemný, protože se nám obsahově nelíbí. To je extrémní úkol a opravdu nevím, jak se toto dá zvládnout. Snad by se to dalo opsat odněkud ze zahraničí, kde to prokazatelně funguje,“ dodává Koubský.

