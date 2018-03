Kvalitnější než klasická nafta. Vědci zkoumají možnost nahradit řepku v bionaftě jehličím

Dieselová auta by mohla za pár let jezdit na naftu z jehličí. Výzkumný ústav UNICRE v Litvínově z něj zkouší vyrobit biopalivo druhé generace. Evropská unie chce po členských státech, aby omezily výrobu nafty z potravinových plodin - například řepky. Nahradit by ji mohla právě čistší nafta z jehličí. Reportáž Praha 15:00 21. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jehličí (ilustr. foto) | Foto: Wikimedia Commons, lic. Public domain, Robert H. Mohlenbrock

V laboratoři vidím spoustu lahviček, které obsahují různě čiré nebo nečiré tekutiny. Ptám se proto, co se děje se vstupním materiálem – štěpkou na začátku. „Při vysoké teplotě bez přístupu kyslíku dochází k transformaci pevné látky na plynnou,“ vysvětloval Radiožurnálu výrobu v laboratoři ředitel Úseku vývoje a inovací Jiří Hájek.

Jednoduše řečeno, z jehličí nebo dřevní štěpky musejí laboranti vyrobit plyn, a to v obrovském přístroji, který připomíná kotel. Ten poté dále zpracovávají.

„Plyn proudí do úplně jiné technologie, kde na katalyzátoru ve fluidním loži dochází k transformaci plynných látek na kapalné,“ pokračoval Hájek.

Kolem mě tu stále hučí různé přístroje. Některé se uvnitř rychle točí. Obsluhuje je laborantka výzkumného ústavu Jana Kovačová.

Lepší než nafta

„Tady máme centrální počítač neboli centrální ovládání, kterým se nastavují jak otáčky čerpadla nebo centrifugy, tak všeho,“ vysvětlovala Kováčová.

Vidím tu i lahvičku s nápisem „Čistá bionafta“, která, jak mi potvrzují, obsahuje finální produkt. „Má lepší charakteristiky, zejména z hlediska cetanového čísla a můžeme si říct, že neobsahuje žádnou síru,“ vysvětluje mi v laboratoři ředitel úseku vývoje a inovací Jiří Hájek.

Bionafta v lahvičce je lehce žlutě zabarvená a na výrobu jednoho litru jsou potřeba tři kilogramy dřevní štěpky nebo jehličí. Podle docenta Milana Pospíšila z Vysoké školy chemicko-technologické, by ale výroba takového biopaliva byla příliš nákladná.

„Je to dražší minimálně o padesát až sto procent než to klasické fosilní palivo. Vyrobíme třeba 100 tun, ale to vás nevytrhne, když vezmete v potaz, že v České republice je spotřeba nafty 4 miliony tun ročně. To byste musel mít čtyři krát osm – nějakých 32 milionů tun zeleného, které bych tě někde transportoval, a to se logisticky nedá,“ propočítával Pospíšil.

Pospíšil ještě dodal, že bio složky v naftě navíc neprospívají některým součástkám v autě. Vůbec by ji neměli tankovat třeba lidé, kteří s ním nejezdí tak často.