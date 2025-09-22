Do pěti let kolem pětadvaceti nových větrných elektráren. Plzeňský kraj hledá místa, kde je postavit
Od vedení obcí, jednotlivých občanů i odborníků chce kraj vědět, kde větrníky budou nejméně vadit a kde jsou pro ně vhodné podmínky. Informace zahrne do připravované studie, na jejímž základě pak sám vyhlásí takzvané akcelerační oblasti.
„Státní správa připravuje vypsání takzvaných akceleračních oblastí, někdo tomu říká akcelerační zóny. My jako Plzeňský kraj jsme se tomu rozhodli jít naproti,“ říká krajský radní pro životní prostřední a zemědělství Petr Fischer z ANO. Podle něj kraj nechce čekat, až místa pro větrníky vybere stát.
Plzeňský kraj hledá místa, kde bude možné bez dlouhých průtahů postavit větrné elektrárny
„Vypsali jsme studii, kde chceme sami jako kraj navrhnout akcelerační zóny a dohodnout se se státem a vyhlásit akcelerační zóny. Podle nás jsou tam asi tři hlavní pilíře. Zohlednit požadavky místních samospráv, životního prostředí a technické požadavky z hlediska připojení ČEZu,“ vysvětluje Fischer.
„Akcelerační oblast by vlastně měl dát jistotu investorovi, že pokud splní podmínky, které se vážou na vyhlášení té akcelerační oblasti, tak má šanci do roka získat povolení ke stavbě,“ doplňuje vedoucí krajského odboru životního prostředí Martin Plíhal.
Referenda
Při hledání míst pro stavbu větrných elektráren kraj zohlední postoje obcí, některé s větrníky souhlasí nebo už je s investory dokonce chystají – třeba v Kunějovicích na severním Plzeňsku.
Mimo vymezené oblasti zůstanou obce, kde větrníky odmítli lidé v referendu. V akcelerační oblasti nechtějí být třeba ani Žinkovy, jak říká starosta Josef Karhan zvolený za Nezávislé. Tam se v referendu vyslovily proti větrným elektrárnám dvě třetiny voličů.
K budoucímu umístění větrných elektráren se můžou vyjádřit i jednotliví občané. Na webových stránkách Plzeňského kraje můžou do pocitové mapy označit tři oblasti, kde větrníky nechtějí.
Studie, která zohlední všechny získané informace, bude hotová v listopadu. Akcelerační oblasti chce kraj vyhlásit příští rok. Kromě místa pro větrníky hledá i vhodná místa pro umístění slunečních elektráren. V tomto případě upřednostňuje střechy stodol nebo průmyslových podniků.