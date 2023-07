Místo skladů s náhradními díly jen 3D tiskárna. Inovační centrum chce pomáhat menším firmám

Vstupujeme do místnosti jedné z největších 3D tiskáren, které tady jsou. Fungují na laserové technologii. Vypadá to jako velký kontejner, trochu vyšší než člověk.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Máme prostředky z evropského programu a to umožňuje za skutečně minimální prostředky celou řadu věcí vyzkoušet a otestovat, popisuje ředitel centra Brain4Industry Andrej Chrzanowski

„Tahle tiskárna dosahuje velkých tiskových ploch, konkrétně je to 250 milimetrů a do výšky až 320 milimetrů, což je neobvyklé, takže je to velmi efektivní a dá se do jednoho procesu naskládat třeba až dvě stě dílů,“ vysvětluje Jakub Antoň, který má v nově otevřeném centru na starosti právě 3D tiskárny.

„Teď jdeme k tiskárně, která pracuje na podobném principu, ale pracuje s kovovými prášky,“ ukazuje Jakub Antoň. Stroj se nachází v podzemí. „Vibrace stroji nedělají dobře, ale tady je to z toho důvodu, že tady máme mnohem víc prostor. Kovové výtisky potřebují mnohem náročnější úpravu po tisku,“ vysvětluje.

Podobných 3D tiskáren je tady zatím sedm.

Vědci z inovačního centra Brain4Industry pro firmy připraví optimální variantu automatizace a tu si pak mohou vyzkoušet přímo v nové budově.

Čeští vědci vyvinuli levnější 3D ortézu pro děti po mozkové obrně. K dispozici je do druhého dne Číst článek

„Je vstupní analýza, v jaké situaci se digitalizační společnost nachází, a na základně toho se připravuje řešení na míru přímo tomu podniku. Máme prostředky z evropského programu a to umožňuje za skutečně minimální prostředky celou řadu věcí vyzkoušet a otestovat,“ říká ředitel centra Andrej Chrzanowski.

Vysvětluje, že zdigitalizování výroby může být výhodné například u náhradních dílů, které se tak nemusí skladovat. „To znamená, že nejste vlastníkem fyzického produktu, který je někde uskladněn, ale jste vlastníkem dat, a ty se potom využívají k tisku, když je náhradní díl potřeba.“

Podobně jako další česká inovační centra sází i to dolnobřežanské na zkušenosti vědců. „Desetiletí základního výzkumu je teď možné proměnit tak, aby sloužily opravdu ku prospěchu českého průmyslu a aby vznikaly věci, které budou posouvat malé i střední podniky,“ uzavírá Alexandr Dejneka z Fyzikálního ústavu Akademie věd.